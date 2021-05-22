10 خرافات لا تصدقيها عن الحمل.. شكل البطن يحدد النوع والغثيان يظهر فى الصباح

كتبت مروة هريدى

الحمل أحد أجمل مراحل حياة المرأة، وهو أيضًا الأكثر رعباً بالنظر إلى تعقيداته العديدة، في حين أن الحصول على معلومات موثوقة هو كل ما يتوقعه من أولوية الأم لأنها تريد الأفضل للطفل الصغير الذي يكبر في بطنها، ولكن فى الغالب يقعون في واحدة أو أخرى من الأساطير الشائعة والخاطئة المرتبطة بالحمل والتي لا تدعمها الأدلة الطبية، حيث إن هناك العديد من أساطير الحمل التي تدور حولنا ومن الصعب الفصل بين الحقيقة والخرافة، ويرصد تقرير المنشور بموقع "Only my health" أبرز 10 خرافات شائعة عن الحمل.





- فيما يلى 10 خرافات شائعة لا تصدقيها عن الحمل:

الخرافة الأولى: تناول الطعام لشخصين أثناء الحمل

يجب أن تعتمد كمية السعرات الحرارية التي تتناولينها على مؤشر كتلة الجسم ولا يُنصح كل سيدة بزيادة الوزن من 10-12 كجم أثناء فترة الحمل إلا إذا كان وزنك طبيعيا فى الأساس، أما إذا كنت من فئة الوزن الزائد فلا يجب زيادة وزنك أكثر من 6-8 كجم، أما إذا كنت تعانى من السمنة فيجب ألا يزيد وزنك عن 2-4 كجم، أما فى حالة النساء اللواتى يعانين من نقص الوز فقد يوصى طبيبك باكتساب 10-15 كجم اعتمادًا على مؤشر كتلة الجسم لديك، وينصح الأطباء بتناول نظام غذائى متوازن يحتوى على الكثير من البروتينات والكربوهيدرات والدهون باعتدال، وشرب الكثير من الماء حتى لا تواجه مشكلة احتباس الماء والإمساك.

الخرافة الثانية: معرفة نوع الجنين من شكل البطن أو معدل ضربات القلب

لا يمكن تحديد نوع الطفل من خلال النظر إلى شكل بطن الأم أو حتى من معدل ضربات القلب، حيث يشاع أن معدل ضربات القلب المنخفض يعني أنه ولد، وأن ارتفاع معدل ضربات القلب يعني أنها فتاة، وهذا ليس صحيحًا، حيث يختلف معدل ضربات قلب الطفل كل ثانية حيث يتراوح المعدل الطبيعي بين 120-160.

الخرافة الثالثة: لا تستهلك الفول السوداني أثناء الحمل لأنه يسبب الحساسية

لا تظهر حساسية جديدة أثناء فترة الحمل، بمعنى أن هناك سيدات يعانين فى الأساس من حساسية تجاه أنواع معينة من الأطعمة حتى قبل الحمل، لذلك يجب أن يتجنبن هذا الأطعمة فى الحمل أيضًا.

الخرافة الرابعة: تناولي الكثير من السمن في الثلث الأخير من الحمل فهو يساعد في الولادة

السمن هو شيء يخفف من الإمساك ويجعلك تشعرين بتحسن قليل ولكنها تؤدي إلى زيادة الوزن الذى يصعب بدوره حالة الولادة الطبيعية ولا يساعد فى الولادة على الإطلاق.

الخرافة الخامسة: زيت الخروع يساعد في الولادة الطبيعية

اعتاد الكثير من أطباء التوليد القدامى إعطاء زيت الخروع للحوامل لزيادة آلام المخاض عند الولادة، ولكن الحقيقة أن زيت الخروع مهيجًا للأمعاء وفي اللحظة التي تتهيج فيها أمعاء السيدة ستبدأ الانقباضات بالرحم، ولكنه ليس السبب فى آلام المخاض، حيث إن زيادة مهيجات للأمعاء أكثر من اللازم قد يضر بالأم والجنين.

الخرافة السادسة: لا تفركي بطنك فهذا سيفسد الطفل

فرك البطن لن يحدث أي اختلافات خلال معظم فترة الحمل، لكن يجب تجنبه في مراحل لاحقة لأنه يمكن أن يؤدي إلى حدوث تقلصات ولكن ليس فى كل مراحل الحمل.

الخرافة السابعة: لا تنظر إلى الأشياء القبيحة لأنها ستجعل الطفل قبيحًا

لون وملامح وعدل ذكاء الطفل يعتمد على الجينات، إن تناول نوع معين من الأطعمة أثناء فترة الحمل لن يجعله قبيحًا أو ذكيًا، كما أن النظر إلى أي صورة أو مشاهدة أفلام الرعب وما إلى ذلك لن يؤثر على صحة الطفل الجسدية أو العقلية.

الخرافة الثامنة: الغثيان يحدث فقط في الصباح

في الواقع تشعر السيدات الحوامل بمزيد من الغثيان فى المساء أيضًا، حيث تعانى الكثير منهم بعد تناول الغداء لدرجة أنهم لا يشعرن بالرغبة في تناول العشاء، ويحدث ذلك نتيجة شم روائح مختلفة تزيد من حالة الغثيان طوال اليوم والتى تختلف ايضًا من سيدة لأخرى.

الخرافة التاسعة: شعور الحامل بحرقة في المعدة سيولد الطفل بشعر

الحموضة المعوية تحدث فى فترة الحمل بسبب دفع المعدة نظرًا لكبر حجم البطن، بسبب ذلك تتباطأ عملية الهضم لأن المعدة وأنبوب الطعام سيتم دفعهما لأعلى، لذلك لا علاقة له بنمو شعر رأس الطفل.

الخرافة العاشرة: الولادة الطبيعية غير ممكنة بعد الولادة القيصرية

على الرغم من أن هذا ليس صحيحًا تمامًا بعد الولادة القيصرية، ولكن الولادة لأول مرة قيصرية تقلل من فرص الولادة الطبيعية فى المرات التالية ولكنها ليست مستحيلة.