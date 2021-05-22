اليوم السابع
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وكيل الأزهر يشدد على اتباع إجراءات الوقاية بامتحان القراءات فى شبرا الخيمة.. صور

السبت، 22 مايو 2021 12:47 م
وكيل الأزهر يشدد على اتباع إجراءات الوقاية بامتحان القراءات فى شبرا الخيمة.. صور لجان امتحانات القراءات بشبرا الخيمة
كتب ـ لؤى على

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أجرى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، جولة تفقدية للجان امتحانات القراءات، خلال أول أيام الامتحانات، حيث زار معهد الخازندارة، ومعهد رشيد، ومعهد عقبة بن نافع بشبرا الخيمة

ونقل الدكتور الضوينى تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتمنياته للطلاب بالنجاح والتوفيق، كما حرص على التأكيد على الطلاب والقائمين على أعمال الامتحانات بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل اللجان وخارجها، مشددا على أن الأزهر لن يدخر جهدا فى الحفاظ على صحة طلابه وموظفيه وحمايتهم خصوصا فى ظل أزمة فيروس كورونا

وأدى طلاب شهادة التجويد، اليوم السبت، امتحان مادتى الفقه والإنشاء، كما أدى طلاب الشهادة العالية امتحان مادتى القرآن الكريم ورسم القرآن، فيما أدى طلاب شهادة التخصص امتحان مادتى الفقه وتاريخ المصحف

من جانبهم، أعرب طلاب القراءات عن امتنانهم للأزهر الشريف، جامعا وجامعة، لإتاحة الفرصة لهم لدراسة علوم القرآن الكريم، مؤكدين أن حرص قيادات الأزهر على عقد الامتحانات فى ظل هذه الظروف، إنما هو نابع من حرصه على مستقبل طلابه، مشيدين بما رأوه من توفير للمعقمات ومن التزام القائمين على الامتحانات بكافة الاجراءات الاحترازية ليضربوا المثل والقدوة للطلاب فى الالتزام.

 
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لجان امتحانات القراءات بشبرا الخيمة

IMG-20210522-WA0002
لجان امتحانات القراءات بشبرا الخيمة
 
IMG-20210522-WA0005

لجان امتحانات القراءات بشبرا الخيمة


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