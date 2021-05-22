اليوم السابع
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وصول القوات المصرية المشاركة فى التدريب المشترك "حماة النيل" بدولة السودان

السبت، 22 مايو 2021 04:58 م
وصول القوات المصرية المشاركة فى التدريب المشترك "حماة النيل" بدولة السودان القوات المصرية المشاركة فى التدريب المشترك "حماة النيل"
كتب زكى القاضى

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وصلت عناصر من القوات المسلحة المصرية إلى دولة السودان الشقيقة للمشاركة فى التدريب المشترك "حماة النيل" والذى تشارك فيه عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية لكلا الجانبين، بهدف تأكيد مستوى الجاهزية والاستعداد للقوات المشتركة وزيادة الخبرات التدريبية للقوات المسلحة لكلا البلدين، والذى يأتى استمرارًا لسلسلة التدريبات السابقة (نسور النيل -1 ونسور النيل -2).

 

من جانبه رحب اللواء ركن مالك الطيب مدير إدارة التدريب بهيئة الأركان السودانية بالقوات المصرية المشاركة، وأشاد بما تتسم به القوات المصرية من كفاءة وجاهزية عالية وخبرات تدريبية وقتالية متميزة، مؤكدًا أن التدريب يهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز سبل التعاون العسكرى بين البلدين.

التدريب المشترك حماة النيل بدولة السودان (1)
 
التدريب المشترك حماة النيل بدولة السودان (2)
 
التدريب المشترك حماة النيل بدولة السودان (3)
 

القوات المسلحه

الجيش المصرى

حماه النيل

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