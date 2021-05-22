وزير الكهرباء للمواطنين: حسب استهلاكك هتدفع وزمن متوسط الاستهلاك انتهى

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المواطن هو الوحيد الذي يمكنه التحكم فى قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية من خلال اتباع نمط استهلاك موفر للطاقة، ومدى وعيه بطرق الترشيد السليمة التى لا توثر على طبيعة استهلاكه، ولكنها تحسن استخدام الطاقة.

وأضاف شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الاستهلاك الأمثل للكهرباء وعدم إهدار الطاقة يجنب المشترك ارتفاع قيمة الفاتورة، قائلا: "حسب استهلاكك هتدفع فاتورة الكهرباء"، لافتا إلى أن الوزارة حريصة على توعية المواطنين بطرق الاستخدام الأمثل للطاقة وعدم إهدارها.

وتابع شاكر أن الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى عملية إصدار فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية جعلها تتمتع بأعلى معايير الدقة نتيجة تراجع العنصر البشرى والاعتماد على برنامج القراءة الموحد، الذى تنفذه شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء والذى جعل الاعتماد على إصدار فواتير بناء على متوسط الاستهلاك ذهب بلا عودة.

وأوضح شاكر أن هناك بعض الخطوات البسيطة التى يمكن أن تخفض قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية، موضحا أنه يمكن الاعتماد على ضوء الشمس نهارًا والحرص على إطفاء الإنارة فى الغرف الخالية، و استبدال اللمبات العادية باللمبات الموفرة للطاقة، وعدم تشغيل غسالة الملابس إلا عند امتلائها؛ لأنها تستهلك نفس طاقة الكهرباء والماء الساخن والصابون عند استخدام غسالة ممتلئة أو نصف ممتلئة، استخدم المياه الساخنة بالغسالة للملابس المتسخة جدًا فقط و يفضل استخدم دائمًا مياه باردة فى عملية الشطف، افصل الكهرباء عن الغسالة حال عدم الاستخدام، كما نصح بعدم ترك السخان مفتوحًا بصفة مستمرة طوال اليوم؛ لأن الحرارة تفقد بالإشعاع؛ فتخفض درجة حرارة المياه وبالتالى يستمر السخان فى العمل أى يستهلك كهرباء أكثر.