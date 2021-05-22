وزير الزراعة يتفقد مشروع مزرعة ومفرخ للأسماك جنوب بورسعيد.. لايف وصور

بورسعيد - محمد عزام

أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم السبت، من داخل إحدى المزارع السمكية التي يتم إنشاؤها على مساحة 100 فدان، تم البدء في 7.5 فدان بطاقة استيعابية 100 طن أسماك، وبتكلفة 134 مليون جنيه.

وتفقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أعمال إنشاء مزرعة ومفرخ لأسماك اللوت وموسى والدنيس في بورسعيد، بتكلفة 134 مليون جنيه كمنحة من دولة ايطاليا ضمن مجموع من المنح الموقعة بين وزارة الزراعة والجانب الإيطالي.

واطلع الوزير على المزرعة التابعة لهيئة الثروة السمكية، والمقامة على مساحة 7.5 فدان، بطاقة اسيعابية 100 طن أسماك، وتبلغ إنتاجية المفرخ الواحد بالمزرعة من 6.5 إلى 7 أفدنة.

واستقبل محافظ بورسعيد وزير الزراعة، فور وصوله لديوان عام المحافظة، وعقدا لقاء بينهما بحضور المهندس كامل تويج، مدير عام مديرية الزراعة ببورسعيد، تضمن عرضًا عن مشروعات الإنتاج الحيواني والزراعي والسمكي ببورسعيد، أعقبه تفقد عدد من المشروعات.