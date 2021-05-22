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وزير الخارجية يستقبل نظيره القبرصى لبحث القضايا الإقليمية وعلاقات البلدين

السبت، 22 مايو 2021 12:32 م
وزير الخارجية يستقبل نظيره القبرصى لبحث القضايا الإقليمية وعلاقات البلدين لقاء وزير الخارجية مع نظيره القبرصى
كتب ـ محمد تهامى زكى

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استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم السبت، بمقر وزارة الخارجية، نظيره القبرصى نيكوس خريستودوليديس، للتباحث حول عدد من موضوعات التعاون الثنائى، وكذلك القضايا الاقليمية التى تمثل أولوية للبلديّن.

لقاء وزير الخارجية ونظيره القبرصى
لقاء وزير الخارجية ونظيره القبرصى

 

ونشر السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر"، صورا من اللقاء، صحبها بتعليق: "سامح شكرى، يستقبل بمقر وزارة الخارجية، وزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليديس، للتباحث حول عدد من موضوعات التعاون الثنائى وكذا القضايا الاقليمية التى تمثل أولوية للبلديّن".

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