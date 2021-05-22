وزيرة الصحة: قريبا تصنيع لقاح ثانٍ لكورونا من إحدى الدول الغربية بمصر

كتب محمد شرقاوى

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه تم وصول 1400 لتر من المادة الخام لتصنيع لقاح كورونا، لإنتاج مليونى جرعة، مضيفة أنه تم إبرام اتفاق مع شركة سينوفاك الصينية لتصنيع القاح ونقل التكنولوجيا التصنيع.

وأضافت الوزيرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب عبر برنامجه الحكاية المذاع على قناة "أم بى سى مصر": قريبا سنوقع عقد التصنيع الثانى مع إحدى الشركات العملاقة فى مجال تصنيع اللقاحات.. وأخدنا موافقة مبدئية.. ومن يوم الإثنين المقبل سنبدأ المفاوضات المالية والفنية مع الشركة، وسوف يرسلوا لنا بعثات لتقييم المصنع، متابعة: سيكون هناك تصنيعا للقاح من إحدى الدول الغربية فى مصر.

وتابعت الوزيرة: نقوم بعقد اتفاقات مع شركات دولية، وبشكر اتحاد البنوك المصرية والرقابة المالية اللى تبرعوا بـ320 مليون جنيه لاستكمال بعض المكينات فى المصنع بأكتوبر تمهيدا لإبرام اتفاق مع شركة كبرى لإنتاج اللقاح تصنيعه بمصر".

وأشارت إلى أنه تم تطيع أكثر من 2 مليون مواطن بلقاح كورونا، لافتا إلى أن مركز تلقى اللقاح بأرض المعارض يستوعب أكثر من 10 آلاف شخص، وتم تسجيل حوالى 4 ملايين مواطن، متابعة: اللى خد الجرعة الثانية من اللقاح حوالى 400 ألف مواطن".