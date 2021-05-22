نقل 520 أسرة من بطن البقرة لوحدات مفروشة بالأسمرات

تواصل محافظة القاهرة أعمال نقل وتسكين الأسر من منطقة بطن البقرة بمصر القديمة لحى الأسمرات، ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية وتوفير سكن آدمى وملائم لسكان تلك المناطق.

وأكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، خلال متابعتها اليوم أعمال نقل السكان لوحدات مدينة الأسمرات، وإزالة المنطقة العشوائية بعد نقل الأسر للوحدات البديلة، مشيرة إلى أنه تم إزالة 196 عقارا، بإجمالى 520 أسرة حتى الآن بوحدات الأسمرات.

وأشارت عبد المنعم، إلى أنه تم توفير وسائل لنقل السكان للوحدات الجديدة، لافتة إلى أنها مفروشة ومجهزة بالكامل بالأثاث والأجهزة الكهربائية، حيث تتم الأعمال بإشراف اللواء خالد شحاتة رئيس حى مصر القديمة .

وتضم منطقة بطن البقرة بالفسطاط، 2000 أسرة تقريبا يتم نقلهم لمدينة الأسمرات ويتسلمون وحدات جديدة مجهزة بالمفروشات والأجهزة الكهربائية، كما يتم إزالة ما يقرب من 730 عقار تقع على مساحة 32 فدانا وتقع أسفل جبل بطن البقرة.

وتأتى أعمال إزالة منطقة بطن البقرة فى إطار خطة الدولة للتطوير الشامل لمنطقة الفسطاط بالكامل وإعادة الشكل الحضارى لهذه المنطقة التاريخية، ويأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية بالعاصمة وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيها، وجميع الوحدات السكنية الجديدة التى ينقل لها المواطنين مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم "وحدات صحية - مركز شباب - مدارس" .