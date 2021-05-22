اليوم السابع
Ads
السبت، 22 مايو 2021 05:28 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نقل 520 أسرة من بطن البقرة لوحدات مفروشة بالأسمرات

السبت، 22 مايو 2021 03:47 م
نقل 520 أسرة من بطن البقرة لوحدات مفروشة بالأسمرات الأسمرات
كتب ــ سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل محافظة القاهرة أعمال نقل وتسكين الأسر من منطقة بطن البقرة بمصر القديمة لحى الأسمرات، ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية وتوفير سكن آدمى وملائم لسكان تلك المناطق.

وأكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، خلال متابعتها اليوم أعمال نقل السكان لوحدات مدينة الأسمرات، وإزالة المنطقة العشوائية بعد نقل الأسر للوحدات البديلة، مشيرة إلى أنه تم إزالة 196 عقارا، بإجمالى 520 أسرة حتى الآن بوحدات الأسمرات.

وأشارت عبد المنعم، إلى أنه تم توفير وسائل لنقل السكان للوحدات الجديدة، لافتة إلى أنها مفروشة ومجهزة بالكامل بالأثاث والأجهزة الكهربائية، حيث تتم الأعمال بإشراف اللواء خالد شحاتة رئيس حى مصر القديمة .

وتضم منطقة بطن البقرة بالفسطاط، 2000 أسرة تقريبا يتم نقلهم لمدينة الأسمرات ويتسلمون وحدات جديدة مجهزة بالمفروشات والأجهزة الكهربائية، كما يتم إزالة ما يقرب من 730 عقار تقع على مساحة 32 فدانا وتقع أسفل جبل بطن البقرة.

وتأتى أعمال إزالة منطقة بطن البقرة فى إطار خطة الدولة للتطوير الشامل لمنطقة الفسطاط بالكامل وإعادة الشكل الحضارى لهذه المنطقة التاريخية، ويأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية بالعاصمة وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيها، وجميع الوحدات السكنية الجديدة التى ينقل لها المواطنين مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم "وحدات صحية - مركز شباب - مدارس" .

 
 

الاسمرات

بطن البقرة

القاهرة

العشوائيات

محافظة القاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نقل 2000 أسرة من منطقة بطن البقرة بمصر القديمة إلى الأسمرات.. فيديو

الأربعاء، 28 أبريل 2021 12:18 م

حياة جديدة لـ2000 أسرة تبدأ بنقلهم من عشش "بطن البقرة" لحى الأسمرات.. تسليم الأهالى وحدات مفروشة بالكامل.. والبدء فى إزالة 730 عقارا بمصر القديمة.. والدولة تنتهى من تطوير 312 منطقة غير آمنة من إجمالى 357.. صور

الأربعاء، 28 أبريل 2021 08:00 ص

تسكين 19 أسرة من منطقة "بطن البقرة" بوحدات الأسمرات فى القاهرة.. صور

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 11:07 ص

شوف جمال رمضان فى الأسمرات.. مديحة لـ"اليوم السابع": حياتى اتغيرت وعايشة فى نضافة وأمان.. بشتغل وبودى عيالى النادى.. علقت مع جيرانى زينة رمضان والفوانيس.. وسكان الحى كلهم واحد.. فيديو وصور

الأحد، 25 أبريل 2021 07:30 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة