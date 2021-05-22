اليوم السابع
Ads
السبت، 22 مايو 2021 04:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة الأسنان تطلق تدريبات لإعداد مساعدين للأطباء بالعيادات لإتاحة فرص عمل

السبت، 22 مايو 2021 02:00 ص
نقابة الأسنان تطلق تدريبات لإعداد مساعدين للأطباء بالعيادات لإتاحة فرص عمل أطباء الأسنان أرشيفية
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، عن إطلاقها دورة تدريبية خلال أيام لإعداد مساعدين لأطباء الأسنان بالتعاون مع كلية التمريض وكلية طب الأسنان، وذلك لتوفير الدعم والمساعدة للطبيب فى إدارة عيادات الأسنان وخاصة المهام الروتينية ورعاية المرضى، وتأهيل مساعدى أطباء الأسنان لرفع جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى داخل عيادات الأسنان، بالإضافة إلى إتاحة فرص عمل للشباب.
 
وحددت النقابة، مجموعة من الشروط للإلتحاق بهذه الدورة، من بينها: الحصول على الثانوية العامة أو الأزهرية وما يعادلها "تجارى- صناعى – زراعى – فندقى- تدريب مهنى"، وخريجى الجامعات، وألا يقل السن عن 18 عام ولا يزيد عن 35، وأن يتحلى المتقدم بالأمانة والإلتزام والقدرة على التنظيم وحسن التصرف والتواصل الجيد.
 
وأشارت نقابة الأسنان، إلى أن مهام مساعد طبيب الأسنان، تتمثل فى: تجهيز المرضى قبل العرض على الطبيب، تحديد الأدوات والمعدات اللازمة التى يحتاجها الطبيب، تعقيم الأدوات وفقا للوائح الخاصة باجراءات التعقيم، مساعدة الطبيب فى التعامل مع الحالات، المحافظة على غرفة الأسنان فى حالة نظيفة وجيدة التجهيز، مؤكدة ضرورة المعرفة الجيدة بأدوات طب الأسنان ومبادئ مكافحة العدوى والتخلص من النفايات، وإجادة برامج الكمبيوتر.
 
وأوضحت أن مدة الدورة التدريبية 42 ساعة، ويتم إجراء اختبار نظرى فى أخر الدورة وللحصول على الشهادة لابد من اجتياز الامتحان بمجموع لا يقل عن 60%.

نقابة اطباء الاسنان

مساعدين اطباء الاسنان

اعداد مساعدين طب الاسنان

مساعدين عيادات الاسنان

اخبار مصر اليوم

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"وقع قبل ما تتعالج".. نقابة الأسنان تُعد إقرارات للعيادات لتوقيع المريض والطبيب على خطة العلاج وتكلفته ومضاعفاته قبل التدخل الطبى.. النقيب: تحفظ حق الطرفين وتطبيقها تجريبيا لحين إقرارها من العمومية

الثلاثاء، 02 مارس 2021 07:00 ص

نقابة الأسنان تطلق أول مؤتمر لتنمية مهارات شباب الأطباء 17 فبراير

الخميس، 14 يناير 2021 05:00 ص

نقابة الأسنان ترصد 15 مركزا وعيادة لمنتحلى صفة أطباء بالمحافظات

الثلاثاء، 22 ديسمبر 2020 12:30 ص

نقابة الأسنان تُطلق مبادرة أطباء الخير لعلاج الحالات غير القادرة

الإثنين، 07 ديسمبر 2020 12:35 م

نقابة الأسنان تطلق أولى مباريات دوري كرة القدم للأطباء الجمعة في 3 محافظات

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 05:00 ص

نقابة الأسنان بالقاهرة: توفير كميات من مستلزمات الوقاية استعدادا لموجة كورونا الثانية

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 06:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة