نظر محاكمة الإرهابى بهاء كشك المرحل مع هشام عشماوى من ليبيا.. اليوم

كتب إيهاب المهندس

تنظر الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد والمنعقدة بطرة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة 3 متهمين من بينهم الإرهابى بهاء كشك الذراع اليمين لهشام العشماوى والمرحل معه من ليبيا، لاتهامهم بتولى قيادة جماعة المرابطون الإرهابية. وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وسعد الدين سرحان، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

ووجهت المحكمة للمتهمين العديد من التهم منها ارتكاب جرمية تمويل جماعة إرهابية بأن أمدوها بأسلحة وذخائر ومفرقعات، وبصفتهم مصريين التحقوا بجماعة مسلحة خارج البلاد للتدريب وتعلم الفنون والأساليب القتالية.

ومن ضمن الإرهابيين المتورطين فى تكوين خلية المرابطين الإرهابية المتوفيين هشام عشماوى وعمر رفاعى سرور وعماد الدين عبد الحميد.