منظمة التعاون الإسلامي تثمن جهود مصر وترحب بوقف إطلاق النار في غزة

رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي بإعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة في بيان لها علي تثمين الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية والجهود الدبلوماسية العربية والاسلامية والدولية التي أدت الى تحقيق ذلك.

ودعت الأمانة العامة في الوقت نفسه الاطراف الدولية الفاعلة، بما في ذلك اللجنة الرباعية الدولية ومجلس الامن الدولي، إلى ضرورة العمل لإيجاد أفق سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي، ويمكن الشعب الفلسطيني من تجسيد سيادة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الامم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

ونجحت الجهود المصرية في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في الساعات الأولي من صباح الجمعة، وهي الخطوة التي حظيت بإشادات دولية واسعة، خاصة لتزامنها مع سلسلة مساعدات لم تنقطع من جانب مصر للشعب الفلسطيني.