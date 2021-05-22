مقتل شاب على يد أسرة زوج شقيقته بسبب خلافات النسب بإحدى قرى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

استقبلت مستشفى الزقازيق العام بالشرقية، منذ قليل، جثة شاب فى بداية العقد الثانى إثر إصابته بطعنة نافذة على يد أسرة زوج شقيقته بسبب خلافات النسب والمصاهرة بقرية الصالحية القديمة، وتم إخطار النيابة العامة بفاقوس لمباشرة التحقيقات برئاسة أحمد صقر، رئيس النيابة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول إشارة من مستشفى الزقازيق العام ، بوصول " محمود أ ع " 21 عاما جثة هامدة إثر إصابته بطعنة نافذة.

تبين من التحريات الأولية وجود خلافات بسبب النسب والمصاهرة بين شقيقة المجنى عليه وأسرة زوجها، وتم على إثرها قتل المجنى عليه على يد أسرة زوج شقيقته، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة ، فيما يكثف ضباط البحث الجنائى جهودها لسرعة ضبط المتهمين.