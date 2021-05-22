مطار القاهرة ينقل اليوم أكثر من 10 آلاف راكب لعدة عواصم خليجية على متن 82 رحلة

كتب ــ أحمد مصطفى

سير مطار القاهرة الدولي اليوم السبت علي مدار اليوم 84 رحلة جوية لعدة عواصم خليجية نقل على متنها 10385 راكبا، وقالت مصادر بالمطار، إن صالات السفر بمبانى المطار المختلفة سيرت اليوم 40 رحلة لوجهات مختلفة بالخليج نقلت خلالها 4717 راكبا، منها الرياض وجدة والقصيم وحائل ومسقط والمدينة والدوحة والدمام والمدينة ودبى وأبوظبى والشارقة ورأس الخيمة والمنامة وعدن والدوحة.

فى حين استقبلت صالات الوصول بمبانى المطار المختلفة 42 رحلة من عدة عواصم خليجية منها الرياض وجدة والمدينة ودبى وابو ظبى والدوحة ومسقط ورأس الخيمة وعدن وحائل والدمام والقصيم والرياض نقلت على متنها 5668 راكبا.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.