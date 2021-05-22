مطار القاهرة يسير اليوم 67 رحلة لأوروبا لنقل أكثر من 9 آلاف راكب

كتب أحمد مصطفى

يسير مطار القاهرة الدولى اليوم السبت، على مدار 24 ساعة 67 رحلة جوية لوجهات أوروبية مختلفة تنقل على متنها حوالى 9191 راكبا،

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن المطار يسير 32 رحلة سفر على متنها 4523 راكبا إلى عدة وجهات منها لندن موسكو باريس فرانكفورت ميونخ أمستردام برلين روما كييف أثينا فيينا مدريد ميلانو إسطنبول بيرجامو، كما يستقبل 35 رحلة على متنها 4668 راكبا قادمة من لندن باريس موسكو فرانكفورت بيرجامو مدريد بكاترنبورج أثينا فيينا إسطنبول باريس ميلانو.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.