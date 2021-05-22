"مصايف الإسكندرية" تطلق تطبيقا إلكترونيا لمعرفة نسبة إشغال الشواطئ

الإسكندرية جاكلين منير

قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إنه تم إنشاء تطبيق على الهاتف المحمول، يسهل على المواطنين التعرف على بيانات نسبة إشغال الشواطئ، والتى من المقرر إعادة تشغيلها اليوم، وفق قرارات مجلس الوزراء بإعادة تشغيل وفتح الشواطئ والحدائق والمتنزهات العامة.

وأشار اللواء جمال رشاد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أنه تم إنشاء التطبيق لأول مرة فى مصر، وذلك لتسهيل على المواطنين معرفة نسبة إشغال الشواطئ، والتوجه إلى الشاطئ المناسب للدخول والاستمتاع بقضاء يوم على شاطئ البحر بطريقة آمنة وفق تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى، كما أكد أنه التقدم بأى شكوى من خلال هذا التطبيق الإلكترونى سواء من ارتفاع الأسعار على الشواطئ أو مخالفة الإجراءات الاحترازية وسوف تستجيب الإدارة فورا لفحص تلك الشكاوى.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية الكاملة وهي :-

1- التباعد المكاني بين الشماسى بحيث لا تقل عن 4 أمتار بين كل شمسية وأخرى.

2- التعقيم المستمر للممرات والبوابات وغرف خلع الملابس ودورات المياه.

3- توافر جهاز لقياس درجات الحرارة علي كل شاطئ.

4- توافر إسطوانات أكسجين بالوحدات الطبية علي الشواطئ.

5- ارتداء أطقم العاملين بالشاطئ للكمامات.

6- استكمال أدوات ومواد الإسعافات الأولية والمسعفين والمنقذين.

7- إلزام مستأجرى الشواطئ بتطبيق كافة التعليمات الصادرة بشأن الإجراءات الاحترازية على الشواطئ وتوقيع الغرامات علي المخالفين منهم.

8- استخدام الأدوات أحادية الاستعمال علي كافتريات الشواطئ.

9 - انتشار فرق التفتيش والمتابعة علي الشواطئ لمراقبة الموقف عليها أولا بأول.

وناشد اللواء جمال رشاد المواطنين بالالتزام بتلك التعليمات حرصا علي الصحة العامة وحفاظا علي أرواح الجميع.