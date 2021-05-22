مصادر بـ"التعليم": إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 منتصف يونيو المقبل

كتب محمود طه حسين

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إنه سيتم إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2021، خلال الفترة المقبلة، بحد أقصى منتصف يونيو المقبل، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يتضمن جدول الامتحانات المواد الدراسية الأساسية، أما المواد غير المضافة للمجموع سوف تُسلم للطلاب للإجابة عنها فى المنزل وتسليمها للمدارس مرة أخرى.

وأوضحت المصادر، فى تصريح خاص، أن الوزارة تجهز لعقد امتحانات الثانوية العامة بشكل إلكترونى ويتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للامتحانات قريبا، على أن يؤدى الطلاب 3 اختبارات أساسية يبدأ أولها 4 يوليو.

وكان أولياء أمور طلاب الثانوية العامة طالبوا بضرورة مراعاة الطلاب بحيث يتم تخفيف المناهج الدراسية، نظرا للظروف التي مر بها العام الدراسى الحالي وتوقف الدراسة وأيضا الاعتماد على التعليم عن بعد، موضحين أنه يجب تخصيص أجزاء من المقررات الدراسية للطلاع سواء مناهج شهر مايو أو يونيو لآن العام الماضى كانت نفس الظروف وتم حذف أجزاء كثيرة من المقررات الدراسية والمناهج.

وتابع أولياء الأمور: "الامتحانات ستعقد لأول مرة إلكترونية لطلاب الثانوية العامة وهناك ضغط نفسى على الطلاب من أول تجربة، ومن ثم يجب مراعاتهم في تخفيف المناهج وأسئلة واضحة ليس بها ألغاز بحيث تكون إجاباتها في الاختيار من متعدد ليست متقاربة تضع الطالب في حيرة أثناء اختياره الإجابات عن الأسئلة، كما يجب أن يتم توفير نماذج استرشادية بجانب امتحان يونيو التجريبى للطلاب حتى يتم التدريب بشكل متواصل على الأسئلة حتى دخول الامتحان الأصلى في يوليو المقبل، لأن الامتحانات وفق نظام التقييم الجديد لأول مرة تتم، ومن ثم يجب أن تكون أجواء الامتحانات الخاصة بالأسئلة مطمئنة للطلاب.