مدير طب بيطرى كفر الشيخ: حملات على الأسواق لتوعية المواطنين

كفر الشيخ - محمد سليمان

قال الدكتور أيمن عبد اللاه عبد الرحيم، مدير عام مديرية الطب البيطرى بكفر الشيخ، إن هناك تعاونا بين المديرية والرقابة التجارية، لشن حملات على الأسواق، لضبط السلع الغذائية واللحوم منتهية الصلاحية، وسوف تشهد الأيام المقبلة حملات مكثفة على الأسواق، خاصة بعد ضبط 205 كجم أسماك مملحة ورنجة، غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتحررت محاضر ارقام 937-938 جنح امن دولة طوارئ قسم ثان كفرالشيخ بالمخالفات.

وأضاف عبداللاه لـ"اليوم السابع"، أنه بتلقى تقارير يومية بالكميات المضبوطة فى الأسواق، وخاصة بمحال بيع الأسماك المملحة والجزارة، كما تابع حملات التوعية التى تشهدها محطات القطارات، والأسواق والقرى، لتوعية المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية من تباعد وارتداء كمامة، وتنظيف الحظائر، لحماية أنفسهم، وأسرهم.