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مخاطر تشغيل الأجهزة مباشر بعد عودة التيار الكهربائي.. تعرف عليها

السبت، 22 مايو 2021 06:00 ص
مخاطر تشغيل الأجهزة مباشر بعد عودة التيار الكهربائي.. تعرف عليها أجهزة كهربائية أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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فى ظل ارتفاع درجات الحرارة الذى تشهده البلاد خلال فصل الصيف ، هناك بعض المعلومات المهمة التي يجب اتباعها عند عودة التيار الكهربائي لضمان عدم التعرض لماس كهربائي ، والذى يمنع حدوث أي حوادث للحفاظ على سلامة المواطنين وهى كالاتي :
 
1- اترك الفرصة لمصدر التغذية الكهربائية  للاستقرار قبل توصيل (تشغيل) الأجهزة الكهربائية.
 
2- تأكد أن سخان المياه مملوء بالمياه قبل توصيل الكهرباء (وذلك بفتح حنفية السخان والتأكد من نزول المياه منها).
 
3- يجب ان يكون ارضي الاجهزة الكهربائية الحساسة مثل الكمبيوتر والتليفزيون والغسالة الأتوماتيك منفصل عن ارضي باقي الاجهزة، وذلك لحمايتها من التعرض لتقلب الجهد المصاحب لتشغيل الاجهزة ذات الاحمال العالية مثل التكييف والثلاجة والديب فريزر.
 
وكان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أكد أن هناك استقرار فى الشبكة القومية للكهرباء رغم الارتفاع الشديد في درجات الحرارة اليوم ، موكدا أن مركز التحكم القومى لم يلجأ إلى تخفيف الاحمال منذ بدء الموجة الحارة التى اجتاحت محافظات الجمهورية من قائلا "عصر تخفيف الاحمال ذهب بلا عودة".
 
و أضاف حمزة فى تصريحات خاصة ، أن أعمال التطوير التى حدثت فى الشبكة خلال السنوات القليلة الماضية جعلت الشبكة قادرة على مواجهة أى تحديات أو صعوبات تواجه استقرار الشبكة و انتظام توصيل التيار للمواطنين فى كافة أنحاء الجمهورية.
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

الأجهزة الكهربائية

التيار الكهربائي

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