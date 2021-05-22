محافظ كفر الشيخ يتابع الأعمال الجارية بمبنى الدرجة الممتازة بالمستشفى العام

كفر الشيخ - محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظة، مبنى الدرجة الممتازة والاقتصادية بمستشفى كفر الشيخ العام، الجاري العمل به، استعداداً لافتتاحه بتكلفة إجمالية حوالي 14 مليون جنيه بتمويل صندوق الرعاية الصحية بالمحافظة، و الخطة الاستثمارية، تنفيذ مديرية الاسكان والمرافق، باستشارات هندسية لكلية الهندسة جامعة كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور طارق الشربيني، وكيل مديرية الصحة، والدكتور لطفى عبدالسميع، مدير عام المستشفى العام.

وقاربت الأعمال على الانتهاء، فتم الانتهاء من الهيكل الخرسانى للمبنى ،و الواجهات وأعمال الكهرباء والسباكة والنجارة والرخام و جارى التشطيبات النهائية على مساحة 630 م2 تقريبا، يتكون المبنى من 5 طوابق، ويضم المبنى 88 سريراً، بـ4 طوابق، كل طابق به 9 غرف للمرضى بالإضافة لغرف الخدمات الخاصة بـ الممرضين والأطباء، إضافة للطابق الأرضي والذي يضم إدارة المستشفى والشئون القانونية وغيرهما ،وهو الطابق الأول مخصص للخدمات، والثلاث طوابق للدرجة الممتازة.

يذكر أن مبنى الدرجة كان مهمل منذ عدة 5سنوات وعندما قرر المحافظون السابقون ترميمه، وبعد الشروع في عملية الترميم تبين أنه لن يصلح للترميم فلابد من هدمه، فقرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ هدمه، وإعادة إنشائه، وسيتم افتتاحه قريباً.



جانب من جولة المحافظ



مبنى الدرجة بالمستشفى العام



مبى الدرجة والاقتصادية



محافظ كفر الشيخ يتابع استكمال مبنى الدرجة



محافظ كفر الشيخ يتفغقد المستشفى العام