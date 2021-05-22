اليوم السابع
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محافظ بورسعيد يستعرض عددا من المشروعات أمام وزير الزراعة.. لايف وصور

السبت، 22 مايو 2021 11:45 ص
محافظ بورسعيد يستعرض عددا من المشروعات أمام وزير الزراعة.. لايف وصور وزير الزراعة
بورسعيد - محمد عزام

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أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، من العرض التقديمى الذى يقدمه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن مشروعات الإنتاج الحيوانى والزراعى والسمكي، أمام السيد القصير وزير الزراعة. 

وقدم محافظ بورسعيد، مقترحا لتطوير منطقة المثلث الواقعة ببحيرة المنزلة لتوفير جميع الخدمات الخاصة بأهل المنطقة، وإنشاء المساكن وفقاً للبيئة المحيطة بها.

ومن المقرر أن يجرى وزير الزراعة، جولة تفقدية بمحطة تسمين الماشية والمجزر الآلي، إحدى مزارع إنتاج الألبان بالقابوطى الجديد، مزرعة سمكية متعددة التغذية بمنطقة الرسوة، المعمل المركزى لعلاج أمراض الاسماك البحرية، مصنع أعلاف بالمنطقة الصناعية، ومفرخ أسماك اللوت وموسى.

استعراض-عدد-من-المشروعات
استعراض عدد من المشروعات

 

الحضور-باستعراض-المشروعات-أمام-وزير-الزراعة
الحضور باستعراض المشروعات أمام وزير الزراعة

 

حضور-عدد-من-النواب-خلال-زيارة-وزير-الزراعه
حضور عدد من النواب خلال زيارة وزير الزراعه

 

خلال-زيارة-وزير-الزراعه-لبورسعيد
خلال زيارة وزير الزراعه لبورسعيد

 

محافظ-بورسعيد
محافظ بورسعيد

 

وزير-الزراعة-ببورسعيد_1
وزير الزراعة ببورسعيد

 

وزير-الزراعه-ببورسعيد
وزير الزراعه ببورسعيد

 


محافظ بورسعيد

وزير الزراعة

مشروعات بورسعيد

مشروعات الانتاج الحيوانى والزراعى

المشروع السمكى ببورسعيد

مزارع انتاج الالبان

مزارع القابوطى الجديد

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