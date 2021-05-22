محافظ المنيا يستقبل متدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة

المنيا - حسن عبد الغفار

استقبل اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم ، متدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد المنسي)، التابع للأكاديمية الوطنية للتدريب ضمن البرنامج التدريبى الخاص بهم داخل المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ ، حيث يأتى التدريب فى إطار حرص الأكاديمية الوطنية للتدريب على إكساب المتدربين لمهارات العمل الميدانى ،والمتدربون هم : عبير عبدالحميد ، محمد محسن ،اسلام السيد رجب.

أكد محافظ المنيا ، حرص الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تحقيق التنمية الشاملة فى كافة ربوع الوطن، حيث تحظى المحافظة بنصيب كبير من المشروعات القومية والتنموية والخدمية الجارى تنفيذها فى العديد من القطاعات.

واستعرض المحافظ، خلال اللقاء، عدداً من مقومات المحافظة، حيث أكد أن المنيا من المحافظات الواعدة زراعياً وصناعياً وسياحياً، ويجرى على أرضها تنفيذ العديد من المشرعات القومية الكبرى مثل مشروع زراعة واستصلاح المليون ونصف فدان بغرب غرب المنيا وانشاء محور سمالوط الحر على النيل وكذلك مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى حيث تحظى المحافظة باهتمام كبير من خلال تطوير 192 قرية بخمسة مراكز مدرجة فى المبادرة.

وأشاد المحافظ بالبرامج التى تنفذها الدولة تحت رعاية رئيس الجمهورية للعمل على رفع كفاءة العنصر البشرى كأحد مقومات النجاح وتمكين الكوادر الشبابية الفعالة فى مصر للمشاركة فى صنع القرار ، مؤكدا أنه تم وضع برنامج خاص للمتدربين تحت إشراف نائب المحافظ ، للتعرف عن قرب على طبيعة العمل داخل الإدارات والقطاعات المختلفة وكذلك الوحدات المحلية المختلفة ، كمرحلة إعداد وتدريب وتأهيل للعمل التنفيذي.