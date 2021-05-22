محافظ المنيا: تجهيز 16 مركزا للتطعيم بلقاح كورونا وفرق متحركة للأماكن العامة

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلن اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، عن تجهيز 16 مركزًا للتطعيم بلقاح فيروس كورونا، بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك لاستيعاب كافة فئات المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتعليمات الصادرة عن وزيرة الصحة والسكان، بالتوسع فى مراكز التطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا كوفيد – 19، للوصول إلى كافة فئات المواطنين.

وأجرى محافظ المنيا، اليوم السبت، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، جولة تفقدية على عدد من مراكز تلقى اللقاح بمدينة المنيا، حيث شملت الجولة، مركز تلقى اللقاح ببنك الدم ومعهد الاورام ومركز الطب الغربى.

رافق المحافظ خلال جولته، الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا.

تابع المحافظ خلال جولته سير العمل بمراكز اللقاحات، كما تفقد منطقة الفحص الأولى ومنطقة التطعيم، واستمع لشكاوى وملاحظات المواطنين، حيث وجه المحافظ بتوفير كراسى متحركة لنقل كبار السن، كما وجه وكيل وزارة الصحة بإعادة فتح النظام الإلكترونى من خلال الفرق المتنقلة، للتسجيل مرة أخرى لـ3 حالات تم انتهاء ميعاد أخذ اللقاح لهم.

كما تفقد محافظ المنيا خلال جولته الميدانية، مستشفى صدر المنيا، حيث تابع التجهيزات الخاصة باستقبال أجهزة الاشعة المقطعية، كما تفقد تنكات الاكسجين، واكد أن الدولة المصرية تسعى لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال انتشار مراكز تطعيم اللقاح بجميع المحافظات، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية

وناشد "القاضي"، المواطنين بالإسراع فى التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان وهو: https://egcovac.mohp.gov.eg، وذلك للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وذلك من خلال الخط الساخن 15335

من جانبه، أوضح دكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه تم تخصيص فريق متحرك للأماكن العامة والخدمية، ودور العبادة "المساجد -الكنائس" ودور الرعاية والمنشآت العامة التى يتردد عليها المواطنين، حيث تم تلقى المواطنين اللقاح بها، ومنها، الكنيسة الإنجيلية بمدينة المنيا، وعدد من الفنادق، والمواقع السياحية، بالإضافة إلى 16 مركزًا بجميع مراكز ومدن المحافظة، وتشمل مراكز تلقى اللقاح الـ16، (المركز الطبى الغربى بمركز المنيا – وحدة طب الاسرة بدماريس بمركز المنيا – المركز الطبى العام بمركز سمالوط – مركز فيروسات مطاى – المركز الطبى الحضرى بمركز بنى مزار – وحدة طب الاسرة بالعباسية بمركز مغاغة – المركز الطبى الحضرى بمركز العدوة – المركز الطبى الشرقى بمركز أبو قرقاص – المركز الطبى العام بمركز بملوى – مستشفى ديرمواس العام - مستشفى سمالوط النموذجى – مركز طبى قلندول بمركز ملوى – مركز طبى شباب المستقبل بالمنيا الجديدة – مركز طبى القيس بمركز بنى مزار – معهد الأورام بالمنيا – بنك الدم بالمنيا).



محافظ المنيا بمراكز التطعيم مع المواطنين



محافظ المنيا بمراكز التطعيم



محافظ المنيا مع الاطباء بالمراكز الطبية



محافظ المنيا يتابع الفرق الطبية وتسجيل بيانات المواطنين



محافظ المنيا يتابع تسجيل تسجيل المواطنين للحصول على لقاح كورونا