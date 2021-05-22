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محافظ القليوبية: تطوير حديقة أتريب وعمل نصب تذكاري وجدارية لشهداء الوطن

السبت، 22 مايو 2021 10:51 ص
محافظ القليوبية: تطوير حديقة أتريب وعمل نصب تذكاري وجدارية لشهداء الوطن جانب من الاجتماع
القليوبية إبراهيم سالم

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عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا للبدء فى المرحلة الثانية من تطوير شارع فريد ندا وتطوير حديقة أتريب، والتي سيوضع بها النصب التذكاري الجديد للجندي المجهول، وخلفه جدارية مدون عليها أسماء شهداء الوطن من أبناء  القليوبية، مع تشجير الحديقة وزيادة المساحات الخضراء بها، وإنارتها من الداخل وحول السور، لإضفاء شكل جمالي وحضاري عليها.

وأوضح المحافظ، فى بيان له، أنه سيتم تطوير منطقة مدخل بنها وتطوير الشعار ووضع لوحة مضيئة مكتوب عليها اسم محافظة القليوبية بشكل جمالى يليق بالمحافظة، وتطوير الجزيرة الوسطى بهذه المنطقة، كما تم مناقشة تطوير المحاور المرورية لميدان المحطة بمدينة بنها بالتنسيق الكامل مع مسئولي المرور لتحقيق الانسيابية المطلوبة في هذا الميدان الحيوي.

وتابع "الهجان"، أنه سيتم أيضا تطوير ميدان كاميليا مع إضفاء اللمسة الجمالية والحضارية على هذه الأعمال، ومراعاة عمل مطالع لذوي الهمم في كل المناطق التي يتم تطويرها بمدينة بنها.

وحضر الاجتماع الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس علي أبو عقيل السكرتير العام المساعد، والمهندسة سميرة العيوطي من الجهاز القومي لتعمير القاهرة الكبرى، والمهندس طلعت سلطان مدير الشبكات الأرضية، والمهندس محمد إسماعيل مدير عام مديرية الطرق، والنقيب سيد الدكروري من إدارة مرور القليوبية.

جانب من اجتماع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية

جانب من اجتماع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية

 

خلال اجتماع مناقشة انطلاق المرحلة الثانية لتطوير شارع فريد ندا
خلال اجتماع مناقشة انطلاق المرحلة الثانية لتطوير شارع فريد ندا

 


اخبار القليوبية

تطوير مدينة بنها

نصب تذكارى شهداء الوطن بالقليوبية

الجندى المجهول

حديقة أتريب

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