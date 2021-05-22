محافظ الغربية يوقع عقدى اتفاق لتوسعة مدخل المحلة وإنشاء كوبرى مشاة

الغربية - مصطفى عادل

قام الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بتوقيع عقدين اتفاق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والهيئة العربية للتصنيع لتوسعة مدخل مدينة المحلة الكبرى، وإنشاء كوبرى مشاة معدنى مزود بسلالم كهربائية، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء محمد السيد ممثل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية واللواء أحمد عبد العزيز ممثل الهيئة العربية للتصنيع.

وأشار محافظ الغربية إلى أن المشروع الأول يهدف لتوسعة مدخل مدينة المحلة الكبرى أمام مزلقان السكة الحديد بناحية منشية البكرى، وذلك خلال 3 أشهر من بدء تنفيذ الأعمال التى سيقوم بتنفيذها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بتكلفة إجمالية قدرها 4.3 مليون جنيه، حيث سيتيح هذا المشروع توسعة الطريق من منشية البكرى وحتى بداية سكة طنطا والذى يتم رصفه أيضاً خلال تلك الفترة.

وأضاف المحافظ أن المشروع الثانى هو إنشاء كوبرى معدنى للمشاة مزود بسلالم كهربائية أعلى مزلقان الشون بالمحلة وذلك خلال 6أشهر من بدء الأعمال والتى سيقوم بتنفيذها الهيئة العربية للتصنيع بتكلفة إجمالية 8.5 مليون جنيه، مؤكداً أن إنشاء الكوبرى جاء استجابةً لمطالب أهالى مدينة المحلة الكبرى بسبب طول نفق الشون وعدم مناسبته لكبار السن، مشيراً إلى أن الكوبرى تم تصميمه ليكون مغطى بشكل كامل لتفادى الأتربة والعوامل الجوية.

وأكد رحمى أن المحافظة تسابق الزمن من أجل إعادة مدينة المحلة إلى رونقها المعهود من خلال التخطيط لتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى، ومن ضمنها هذه المشروعات التى تساهم بشكل كبير فى سيولة الحركة المرورية سواء فى مدخل المحلة أو شوارعها الداخلية بما يتواءم مع المشروعات الجارى تنفيذها فى مدينة المحلة الكبرى، كما سيتم توقيع عقد تشغيل وصيانة وحراسة للكوبرى لضمان استمرار عمله بكفاءة عالية.