محافظ الإسكندرية ورئيس هيئة قضايا الدولة يفتتحان مقر الهيئة الجديد.. صور

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفقة المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم مقر هيئة قضايا الدولة الجديد بالإسكندرية، يأتى هذا فى إطار التوسع فى إنشاء مقرات جديدة للهيئة بجميع محافظات الجمهورية على أحدث الطرز المعمارية والوسائل التكنولوجية الحديثة التى تواكب العصر وتخدمم المواطنين .

وأعرب المحافظ عن فخره واعتزازه بافتتاح صرح قضائى جديد فى عروس البحر الأبيض المتوسط؛ لهيئة من أعرق وأقدم الهيئات القضائية على مستوى الجمهورية وهى هيئة قضايا الدولة لتخدم العديد من الأهالى وتعمل على حل الكثير من القضايا التى تختص بالدفاع عن حقوق الدولة منذ ما يقرب من 150 عام ، حيث تم إنشائها عام1875م.

شهد الإفتتاح ، الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، المستشار جميل الجمل رئيس قطاع غرب الدلتا، والمستشار محمد البراوى رئيس قطاع وسط الدلتا ثان، والمستشار إبراهيم عبد الخالق نائب رئيس الهيئة رئيس المكتب الفني، والمستشار مرزوقة اسماعيل نائب رئيس الهيئة رئيس فرع إسكندرية أول، والمستشار منى الملحى نائب رئيس الهيئة رئيس فرع إسكندرية ثان.