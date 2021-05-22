مجمع صوامع منوف الأحدث فى مصر.. يستوعب 60 ألف طن قمح بتكلفة 63 مليون جنيه

المنوفية - محمد فتحى

رصدت عدسة "اليوم السابع" خلال جولة داخل مجمع صوامع منوف أحدث مجمع للصوامع على مستوى محافظة المنوفية، والذى تم إنشاؤه على أحدث طرق الصوامع بجميع أنحاء الجمهورية.

يقول المهندس محمد صابر، مدير مجمع صوامع منوف بمحافظة المنوفية، إن المجمع به 12 صومعة مودل بى، تستوعب تخرين 60 ألف طن قمح، سعة كل منها 5000 طن، بتكلفة 63 مليون جنيه.

وأضاف مدير صومعة منوف أن المبنى يتكون من ميزان بسكول لوزن الكمية التى يتم تخزينها داخل الصوامع، ثم بعد ذلك تفريغ حمولة السيارة بنقرة الشاحنات، وأخذ القمح عن طريق سيور أسفل النقرة ومنها إلى برج الماكينات، الذى يقوم ينقل القمح إلى الصوامع لتخزينه.

وأشار إلى أنه توجد 3 صوامع للتفريغ وتحميل السيارات وتوريد القمح إلى المطاحن، ويتم التحكم فى تلك المنظومة بغرفة كنترول رئيسية، تتحكم فى ضبط درجة حرارة القمح للحفاظ عليه .

وأكد أنه يوجد مبنى إدارى على أعلى مستوى، يتكون من ثلاث طوابق بها 12 غرفة، بالإضافة إلى مبان خدمية عبارة عن مخزن وغرفة أمن ومخزن آخر لقطع الغيار. وأكد أنه تم إنجاز المشروع عن طريق شركة المقاولون العرب.

وأكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، انتظام أعمال توريد واستلام القمح بمختلف الشون والصوامع بنطاق المحافظة، مشيرا إلى أن إجمالى ما تم توريده من محصول القمح هذا العام بلغ ما يزيد 116 ألف طن، وذلك منذ بدء موسم حصاد وتوريد القمح وحتى الآن، مؤكدا ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال مراحل توريد القمح وأعمال الفرز والاستلام .

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع مديرية التموين والزراعة بإزالة كافة المعوقات لتسهيل عملية التوريد وتوفير المناخ اللازم لجذب المزارعين، مع الالتزام التام بأعمال تطهير وتعقيم مواقع استلام القمح ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وتواصل كافة الصوامع والشون على مستوى المحافظة والبالغ عددهم 14 صومعة استقبال محصول القمح حسب الضوابط المقررة لذلك .



احدى الخلايا بالمجمع



شاشة الكمبيوتر فى غرفة التحكم (1)



شاشة الكمبيوتر فى غرفة التحكم (2)



صوامع منوف



صومعة مدينة منوف



غرفة الكنترول