اليوم السابع
Ads
السبت، 22 مايو 2021 08:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

متحدث الخارجية: نسعى للاتفاق على خطوات تثبيت وقف إطلاق النار فى غزة

السبت، 22 مايو 2021 07:25 م
متحدث الخارجية: نسعى للاتفاق على خطوات تثبيت وقف إطلاق النار فى غزة السفير أحمد حافظ - المتحدث باسم وزارة الخارجية
كتب رامى محيى الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن وقف إطلاق النار فى غزة والجهد المصرى الذى سبق ذلك للتوسط خلال الأيام الماضية بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى وتكللت بالنجاح، مؤكدا أن وقف إطلاق النار ليس نهاية المطاف لحل القضية الفلسطينية

 

وأضاف السفير أحمد حافظ، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو عبد الحميد ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أن مصر تتحمل مسؤولية تثبيت وقف إطلاق النار المتبادل منذ فجر يوم الجمعة الماضية، بالإضافة إلى العمل على فتح نافذة الأفق السياسى، والمفاوضات بين الجانبين، والعمل على المسار السياسى بين الجانبين.

 

وأوضح أن هناك بعدا إنسانيا واضحا من قبل الجانب المصرى وهو مبادرة الرئيس السيسى بتخصيص 500 مليون دولار كمبادرة مصرية لصالح إعادة إعمار قطاع غزة، بالإضافة إلى تقديم قوافل المساعدات، وفتح معبر رفح.

 

وأشار المتحدث باسم الخارجية، إلى أن كل ما يحدث فى فلسطين هو نتاج المرض الأكبر وهو غياب الأفق السياسى، وهناك اتصالات لكيفية وقف هذا التصعيد والاستعداد للعمل نحو مسار التسوية الجادة، ونسعى للدفع قدما إلى هذا، مؤكدا أن مصر لعبت دورا ناجحا فى الوصول إلى تهدئة الأمر بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى.


متحدث الخارجية

مصر

وقف إطلاق النار

فلسطين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بتوجيهات من الرئيس السيسي.. وفدان أمنيان يصلان للمناطق الفلسطينية وإسرائيل لتثبيت وقف إطلاق النار.. والفصائل الفلسطينية: شكرا لمصر وقيادتها على رعاية وقف القتال وفتح معبر رفح

الجمعة، 21 مايو 2021 05:43 م

الفصائل الفلسطينية للوفد المصرى: شكرا مصر والرئيس السيسى على رعايته وقف إطلاق النار وفتح المعبر

الجمعة، 21 مايو 2021 04:31 م

رسائل قوية للرئيس السيسى من القمة الثلاثية مع ماكرون وعاهل الأردن فى باريس.. لا حل سوى بإقامة دولة فلسطينية يتمتع بداخلها الفلسطينيون بكامل حقوقهم.. وحث إسرائيل على التوقف عن التصعيد مع الفصائل الفلسطينية

الثلاثاء، 18 مايو 2021 03:23 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة