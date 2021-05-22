مباحث الغربية تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب فى ترعة بقطور

الغربية - عادل ضرة

تكثف المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب مجهول الهويه طافيه بترعة ميت يزيد الماره أمام قرية محلة مسير مركز قطور، وجارى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز قطور، بورود بلاغ لشرطة النجدة بالعثور على جثه شاب مجهوله الهويه فى الترعة الماره أمام قرية محلة مسير، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ وتبين أن الجثة لشاب مجهول الهوية ووجود شبهه جنائية وراء الحادث.

وتم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية وضباط إدارة البحث الجنائى لتحديد مرتكبى الواقعة والقاء القبض عليهم.