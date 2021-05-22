ما هى عدوى الفطريات البيضاء ومدى خطورتها على صحة الإنسان؟

كتبت هند عادل

تحدث تقرير لموقع تايمز أوف انديا الهندى عن عدوى الفطريات البيضاء، وهى أكثر خطورة وفتكا من عدوى الفطريات السوداء، وتسبب العديد من الأعراض، وعلى عكس تشوه الوجه المتميز الذي يعد سمة مميزة للعدوى وتكوين يشبه القشرة السوداء، وتورم من جانب واحد الوجه، و يقترح الأطباء أنه لا يمكن تتبعها إلا عن طريق إجراء فحص الصدر مثل الأشعة المقطعية.

س: ما هي الفطريات البيضاء وكيف تصيب الإنسان؟



ج: تحدث عدوى الفطريات البيضاء والسوداء بسبب العفن الفطري،الذي يسمى "الفطريات المخاطية" الموجودة في البيئة، في حين أن المرض ليس معديًا، يُقال إن الشخص معرض للعدوى حيث يمكن استنشاق هذه العفن بسهولة من قبل المريض، مما قد ينتشر إلى الأعضاء الحيوية ويسبب مضاعفات.

س: ما هى علامات وأعراض عدوى الفطريات البيضاء؟



ج: أي شخص يعاني من نقص المناعة يمكن أن يصاب بالعدوى إذا لامس أي سطح يحتوي على هذه العفن مثل الماء والبيئات غير الصحية الأخرى، في حين أن عدوى الفطريات السوداء خطرة، فإن ما يجعل عدوى الفطريات البيضاء أكثر فتكًا هو الطريقة التي تنتشر بها وتتسبب في أضرار جسيمة للأعضاء الحيوية القادرة على التأثير على الدماغ أو الجهاز التنفسي أو الجهاز الهضمي أو الكلى.

س:من هو المعرض للخطر؟ ما الذي يسبب العدوى؟





ج: كما هو الحال مع العديد من الالتهابات، تسبب عدوى الفطريات البيضاء معظم الضرر لشخص لديه عتبة مناعية منخفضة وبالتالي ، فإن الشخص الذي يعاني من ضعف المناعة ، أو المعرض بالفعل لخطر الإصابة بأمراض مصاحبة أخرى ، أو يستخدم الأدوية المثبطة للمناعة لديه مخاطر عالية للإصابة بالعدوى الفطرية البيضاء.

الأشخاص الذين يعانون من حالات مثل مرض السكري والسرطان والأمراض المصاحبة الأخرى، والتي تتطلب استخدام الستيرويد المستمر، قد يواجهون أيضًا خطر الإصابة بالعدوى.

تشير بعض التقارير أيضًا إلى أن النساء والأطفال يواجهون مخاطر إضافية للإصابة بالعدوى ، والتي لم تكن موجودة من قبل مع عدوى الفطريات السوداء.

يحذر الأطباء أيضًا من أنه مثل الفطريات السوداء، يمكن أيضًا أن ينتشر الفطر الأبيض عندما يتلامس الشخص مع الأسطح غير الصحية على وجه الخصوص ، بالنسبة للمرضى الذين يتلقون دعمًا للأكسجين لفترات طويلة ، حيث يمكن أن تكون مصادر المياه ملوثة ، قد تكون أيضًا مصدرًا لانتقال العدوى، وهذا هو أيضًا السبب الذي يجعل الأطباء يشهدون ارتفاعًا في حالات الفطريات البيضاء المبلغ عنها بين مرضى كورونا في المستشفى.

س: ما هي أعراض المرض؟ هل مختلفة عن الفطريات السوداء؟

ج: أظهر معظم الأشخاص الذين تم اكتشاف إصابتهم بعدوى الفطريات البيضاء أعراضًا تنفسية مشابهة لفيروس كورونا ، لكن انتهى بهم الأمر بالفحص السلبي للفيروس تشير آراء الخبراء إلى أن إجراء الأشعة السينية أو فحوصات الصدر يمكن أن يتنبأ بدقة بمدى شدة المرض ، وكيف يمكن أن تتأثر الأعضاء الحيوية.

يمكن أن تظهر أعراض المرض أيضًا بشكل مشابه لأعراض عدوى الفطريات السوداء في الحالات ومع ذلك ، بالنسبة لأولئك الذين يعانون من عدوى شديدة ، عندما ينتشر الفطر إلى الرئتين ، قد تظهر أعراض أكثر تعقيدًا.

س: ما هى مضاعفات عدوى الفطريات البيضاء على الجهاز التنفسي؟



ج: على الرغم من عدم توفر معلومات كافية حول هذا الموضوع ، فإن معظم الأطباء يقترحون أن الفطريات البيضاء يمكن أن تؤثر على الصدر والرئتين ، وبالتالي يمكن أن يعاني الشخص من أعراض مثل السعال وألم الصدر وضيق التنفس، ويمكن أن تسبب العدوى أيضًا العديد من الأعراض الالتهابية الأخرى، مثل التورم والالتهابات والصداع المستمر والآلام.