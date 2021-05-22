فعلت هيئة السكة الحديد نظام الاشتراكات على القطارات الروسية الجديدة العادية (ذات التهوية الدنياميكية)، ويقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن هذا الاشتراك وكيفية استخراجه خلال التقرير التالى:
١- أتاحت هيئة السكة الحديد استخراج الاشتراكات علي كافة القطارات الروسية من جميع مكاتب الإشتراكات المنتشرة بجميع المحطات المركزية علي مستوى الجمهورية.
٢- الأوراق المطلوبة لاستخراجه هى نفسها التى يتم طلبها خلال استخراج اشتراكات على باقى القطارات.
٣- يتم استخراج اشتراك الجمهور بمدد مختلفة (شهر-3 شهور- 9 شهور – 12 شهر) حسب رغبة الراكب.
٤- يصرح لحامل هذا الاشتراك حجز مقعد بالقطارات الروسية من شباك الحجز بدون دفع مبالغ نقدية مجددا.
٥- فى حالة سفر حملة الاشتراكات علي القطارات الروسي (ذات التهوية الديناميكية) بدون حجز مقعد من شباك الحجز يصرح لهم بالسفر واقف بالقطار بدون تغريم الراكب .
٦- يصرح لحملة الاشتراكات السابق استخراجها بالدرجات ( أولي عادية ـ مطورة ـ مميزة ـ محسنة ) قطاع عام أو قطاع خاص أو طلبة بالحجز علي القطار الروسي مع دفع فرق الدرجة .
٧- في حالة سفر حامل الاشتراك السابق استخراجه على باقى القطارات بدون حصوله علي تذكرة فرق الدرجة يعتبر راكب بدون تذكرة ويتم تحصيل الاجرة بالكامل بالإضافة الي المصاريف الاضافية (الغرامة).
٨- يتم تحديد قيمة الاشتراك حسب محطة القيام ومحطة الوصول التى يحدد الراكب .
كيف تستخرج اشتراك بالقطارات الروسية الجديدة فى 8 خطوات؟السبت، 22 مايو 2021 08:00 ص
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فعلت هيئة السكة الحديد نظام الاشتراكات على القطارات الروسية الجديدة العادية (ذات التهوية الدنياميكية)، ويقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن هذا الاشتراك وكيفية استخراجه خلال التقرير التالى:
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