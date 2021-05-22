كيف تستخرج اشتراك بالقطارات الروسية الجديدة فى 8 خطوات؟

كتب رضا حبيشى

فعلت هيئة السكة الحديد نظام الاشتراكات على القطارات الروسية الجديدة العادية (ذات التهوية الدنياميكية)، ويقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن هذا الاشتراك وكيفية استخراجه خلال التقرير التالى:



١- أتاحت هيئة السكة الحديد استخراج الاشتراكات علي كافة القطارات الروسية من جميع مكاتب الإشتراكات المنتشرة بجميع المحطات المركزية علي مستوى الجمهورية.



٢- الأوراق المطلوبة لاستخراجه هى نفسها التى يتم طلبها خلال استخراج اشتراكات على باقى القطارات.



٣- يتم استخراج اشتراك الجمهور بمدد مختلفة (شهر-3 شهور- 9 شهور – 12 شهر) حسب رغبة الراكب.



٤- يصرح لحامل هذا الاشتراك حجز مقعد بالقطارات الروسية من شباك الحجز بدون دفع مبالغ نقدية مجددا.



٥- فى حالة سفر حملة الاشتراكات علي القطارات الروسي (ذات التهوية الديناميكية) بدون حجز مقعد من شباك الحجز يصرح لهم بالسفر واقف بالقطار بدون تغريم الراكب .



٦- يصرح لحملة الاشتراكات السابق استخراجها بالدرجات ( أولي عادية ـ مطورة ـ مميزة ـ محسنة ) قطاع عام أو قطاع خاص أو طلبة بالحجز علي القطار الروسي مع دفع فرق الدرجة .



٧- في حالة سفر حامل الاشتراك السابق استخراجه على باقى القطارات بدون حصوله علي تذكرة فرق الدرجة يعتبر راكب بدون تذكرة ويتم تحصيل الاجرة بالكامل بالإضافة الي المصاريف الاضافية (الغرامة).



٨- يتم تحديد قيمة الاشتراك حسب محطة القيام ومحطة الوصول التى يحدد الراكب .





