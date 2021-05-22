اليوم السابع
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كشف ملابسات اعتداء 4 أشخاص على سيدة وسرقة متعلقاتها في الجيزة

السبت، 22 مايو 2021 11:56 ص
كشف ملابسات اعتداء 4 أشخاص على سيدة وسرقة متعلقاتها في الجيزة ضبط متهين - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفاصيل توجيه ربة منزل، اتهاما لـ4 أشخاص بالاعتداء عليها جنسيا وسرقتها، حيث تلقى قسم شرطة الجيزة، بلاغا من ربة منزل، أفادت فيه أنه حال تواجدها بمساكن ساقية مكي، لزيارة إحدى السيدات "تقوم الـمُبلغة بمساعدتها مادياً، استوقفها شخصان وادعيا أنها سيئة السمعة، واتصلا بآخرين وعقب حضورهما اصطحبوها عنوة لإحدى الشقق السكنية بذات المنطقة، وقيام  اثنين منهم بالاعتداء عليها، واستولى أحدهم على (مشغولاتها الذهبية - هاتفها المحمول - بطاقة الرقم القومى) وقام بتصويرها فى أوضاع منافية للآداب.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات بإشراف العقيد محمد أمين مفتش مباحث غرب الجيزة، تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأرشد أحدهم عن (المسروقات - الهاتف المستخدم " يحتوى على مقطع فيديو للمبلغة"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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