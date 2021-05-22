فض سرادق فرح وتغريم 15 مواطنا غير ملتزمين بارتداء الكمامة فى حملات دورية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء عدم التهاون فى تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال الحملات الدورية اليومية للتأكد من أصحاب الورش والمحال التجارية والمقاهى والكافتريات وقاعات الأفراح وقائدى المركبات على الطرق والمواطنين المترددين على المواقف العامة والمحال التجارية من التزامهم بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالاشتراك مع مديرية أمن الشرقية" اللواء مساعد مدير الأمن - شرطه المرافق - الإدارة العامة للمرور - مباحث شرطة المركز" حملة مكبرة لمتابعة تنفيذ القرارات فتم فض عزاء كبير بقريه النخاس لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازيه فضلا عن تغريم 15من المواطنين بالمواصلات العامة لعدم إرتداء الكمامه الواقية.

وعلى صعيد آخر تم رفع 44 حالة إشغال متمثلة فى حواجز حديدية وخشبيه ولافتات وكراسى وترابيزات وغيرها.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بفض سرادق فرح بعزبة عباس التابعة للوحدة المحلية بدبيج ورفع الفراشة وأعمال الانارة والكراسى وتم تفرقة الأهالى لمنع التجمعات حرصا على صحة وسلامة الجميع من الاصابه بفيروس كورونا .