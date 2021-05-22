فاكسيرا: بدء توافر اللقاح الصينى المقرر إنتاجه فى مصر خلال 3 أشهر

كتب -أحمد صلاح العزب

قالت الدكتورة هبة والى، رئيس مجلس إدارة شركة فاكسيرا، إنه سيتم البدء بإنتاج حوالى 2 مليون جرعة ومستهدف إنتاج حوالى 40 مليون جرعة خلال العام الأول من لقاح سينوفاك فى مصر، مشيرة إلى أنه قد وصلت صباح اليوم المواد الخام للقاح، وهذا الأمر يدل على أن هناك جدية فى التصنيع، وكانت هناك استجابة فورية من الجانب الصينى، وأنه فى ظل جائحة كورونا والتزايد على طلب اللقاحات ونقص الجرعات على مستوى العالم، فهناك مصنع جديد فى السادس من أكتوبر، الهدف من إقامته هو زيادة الطاقات الإنتاجية لخروج المزيد من الجرعات، وأنه من المتوقع بدء توافر اللقاح الصينى المقرر إنتاجه فى مصر في خلال 3 أشهر.

وأضافت رئيس مجلس إدارة شركة فاكسيرا، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "حصاد الأسبوع"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن التعاون بين مصر والصين فى مجال نقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات يحظى باهتمام كبير من الجانبين، وفى نهاية العام سيكون هناك لقاحات أخرى، متابعة أن مركز تلقى اللقاح بفاكسيرا بدء فى استقبال المواطنين منذ بداية مارس الماضى، وهناك إقبال على تلقى اللقاح، وأنه يتم تنويع مصادر اللقاحات، والحكومة أعلنت التعاقد على 10 ملايين جرعة لقاح من سبوتنك V، وكذلك 10 ملايين من شركة جونسون آند جونسون.