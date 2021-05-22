غدا.. بدء صرف رواتب 6 ملايين موظف بالدولة عن شهر مايو

تبدأ وزارة المالية، غدا الأحد، صرف مرتبات 6 ملايين موظف بالدولة، عن شهر مايو، حيث تبدأ للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 23 مايو، ثم بدء صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم 24 مايو، ثم بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم 25 مايو وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومى 26 و27 مايو.
وأكدت وزارة المالية على العاملين بالجهات الإدارية بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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