اليوم السابع
Ads
السبت، 22 مايو 2021 01:28 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

غدا.. بدء صرف رواتب 6 ملايين موظف بالدولة عن شهر مايو

السبت، 22 مايو 2021 12:13 م
غدا.. بدء صرف رواتب 6 ملايين موظف بالدولة عن شهر مايو وزارة المالية
كتب - أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تبدأ وزارة المالية، غدا الأحد، صرف مرتبات 6 ملايين موظف بالدولة، عن شهر مايو، حيث تبدأ للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 23 مايو، ثم بدء صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم 24 مايو، ثم بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم 25 مايو وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومى 26 و27 مايو.
 
وأكدت وزارة المالية على العاملين بالجهات الإدارية بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وزارة المالية

المالية

المرتبات

صرف المرتبات

موعد صرف المرتبات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المالية: إتاحة 11 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلى من المزارعين حتى الآن

السبت، 22 مايو 2021 11:31 ص

المالية: تخصيص 10مليارات دولار لتمويل شراء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بأفريقيا

الثلاثاء، 18 مايو 2021 11:10 ص

المالية: 628 مليار جنيه مدفوعات إلكترونية للموردين و377 مليار جنيه لمرتبات الموظفين

الإثنين، 17 مايو 2021 10:06 ص

وزير المالية: تخصيص 87.2 مليار جنيه للتموين و180 مليار جنيه للتأمين الاجتماعى.. واعتماد 308.3 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية بالموازنة الجديدة لدعم الخدمات والمشروعات التنموية تيسيرًا على المواطنين

الأحد، 16 مايو 2021 10:38 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة