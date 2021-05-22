ضبط 1717 شيشة وتحرير 3 آلاف محضر عدم ارتداء كمامة و293 غلق مقهى بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حملات غلق المحال بمدن ومراكز المحافظة، يومي الخميس والجمعة، بالإضافة إلى حملات لرفع الإشغالات بالتعاون بين مجالس المدن ومديرية الأمن.

وأوضح "الهجان"، فى بيان له، أنه تلقى تقريرا من رؤساء مدن ومراكز وأحياء المحافظة عما أسفرت عنه حملات غلق المحال في تمام الساعة التاسعة مساء، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، حفاظاً على صحة المواطن، فتمكنت الحملات خلال يومي الخميس والجمعة من تحرير 362 محضر عدم ارتداء كمامة، بالإضافة إلى ضبط 81 شيشة، وغلق 18 مقهى وتحرير 24 محضر لمخالفة مواعيد الغلق بمدن وقرى المحافظة، تنفيذاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية والمقاهي والكافيهات، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا.

واشار، إلى أنه بذلك يصبح إجمالي المخالفات اعتبارا من يوم الخميس 6 مايو وحتى أمس الجمعة، ضبط 1717 شيشة، وتحرير 3000 محضر عدم ارتداء كمامة، و293 غلق مقهى، و394 محضر مخالفة لمواعيد الغلق.