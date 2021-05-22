ضبط مواطن يقوم بإتلاف الأعمدة الديكورية الجديدة بكورنيش مدينة شبين الكوم

المنوفية - محمد فتحى

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن ضبط مواطن قام بإتلاف عدد من الأعمدة الديكورية الجديدة بكورنيش مدينة شبين الكوم وتكسيرها وإلقائها فى بحر شبين الكوم، وتم تحرير محضر بالواقعة وإيداعه بقسم شبين الكوم بعد تفريغ الكاميرات فور الواقعة وتحديد هويته وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيال الواقعة ومشيرًا إلى أن هذه السلوكيات غير إيجابية وتمثل إهدارًا للمال العام وذلك رغم ما يبذل من مجهودات مضنية فى إعادة الرونق الحضارى والجمالى لمدينة شبين الكوم كأحد المدن العريقة على مستوى الجمهورية.

وأشار محافظ المنوفية، إلى أن المحافظة تشهد حاليًا طفرة كبيرة لم تحدث من قبل وخاصة بقطاع تحسين البيئة والتجميل ورفع مستوى جودة الإنارة العامة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن المنوفى، فضلًا عن العمل بشتى القطاعات التنموية حتى يشعر المواطن بما يتم تنفيذه وبما يتماشى مع خطة التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة.

وناشد محافظ المنوفية جموع أبناء وأهالى محافظة المنوفية بضرورة الحفاظ على ما يتم من أعمال التطوير والتعاون مع الجهاز التنفيذى للمحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات والحفاظ على المظهر العام.