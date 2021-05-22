ضبط كمية من الدهون الحيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بـ6 أكتوبر

نجحت أجهزة وزارة الداخلية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن الجيزة بدائرة قسم ثالث أكتوبر من ضبط طرف أول (شخصين – مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة) وبحوزتهما سيارة "ملاكى" محملة بـ175 كيلو جرام من الدهون الحيوانية، طرف ثانى (شخصين – مقيمين بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة) وبحوزتهما سيارة أجرة "تاكسى" محملة بـ150 كيلو جرام من الدهون الحيوانية.

واعترف الطرف الأول بتحصله على تلك المضبوطات من مخزن تابع لأحد السلاسل التجارية كائن بمدينة 6 أكتوبر لبيعها للطرف الثانى والذى أقر بأنه يمتلك مطعم بدائرة مركز شرطة أوسيم لاستخدامها وبيعها بالمطعم خاصته.

وبالتنسيق مع الجهات المختصة أفادت بأن المضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمى وغير مطابقة للمواصفات ومجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.