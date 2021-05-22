ضبط المتهم بتهديد مدير مول تجاري بنشر صور خاصة تجمعه بمطلقته في الشيخ زايد

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على أحد الأشخاص، لاتهامه بتهديد آخر بنشر صور خاصة تجمعه بمطلقته، بسبب خلافات سابقة بين الطرفين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة أول الشيخ زايد، بلاغا يفيد تعرض مدير بأحد المولات التجارية، للتهديد والابتزاز على يد أحد الأشخاص، حيث هدده بنشر صور خاصة تجمعه مع مطلقته، بسبب خلافات سابقة بين الطرفين.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وجاري تكثيف التحريات حول 4 متهمين آخرين من شركاء المتهم المضبوط، وأشارت التحريات الأولية إلى أن الخلافات والاتهامات متبادلة بين الطرفين منذ فترة طويلة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.