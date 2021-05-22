اليوم السابع
Ads
السبت، 22 مايو 2021 04:18 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط المتهم بتهديد مدير مول تجاري بنشر صور خاصة تجمعه بمطلقته في الشيخ زايد

السبت، 22 مايو 2021 04:03 م
ضبط المتهم بتهديد مدير مول تجاري بنشر صور خاصة تجمعه بمطلقته في الشيخ زايد ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على أحد الأشخاص، لاتهامه بتهديد آخر بنشر صور خاصة تجمعه بمطلقته، بسبب خلافات سابقة بين الطرفين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة أول الشيخ زايد، بلاغا يفيد تعرض مدير بأحد المولات التجارية، للتهديد والابتزاز على يد أحد الأشخاص، حيث هدده بنشر صور خاصة تجمعه مع مطلقته، بسبب خلافات سابقة بين الطرفين.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وجاري تكثيف التحريات حول 4 متهمين آخرين من شركاء المتهم المضبوط، وأشارت التحريات الأولية إلى أن الخلافات والاتهامات متبادلة بين الطرفين منذ فترة طويلة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 

 


ابتزاز

تهديد ربة منزل

الشيخ زايد

امن الجيزة

التهديد بنشر صور

جرائم الابتزاز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة