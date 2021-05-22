شون وصوامع الغربية تستقبل 124 ألف طن قمح حتى الآن

الغربية - عادل ضرة

أعلن المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، فى بيان له، أن إجمالى ما تم توريده من القمح منذ بداية موسم الحصاد 124659.404 طن حتى الآن للشون والصوامع والهناجر بنطاق المحافظة فى 22 صومعة وهنجر وشونة ، بعد أن تم توريد 1947.080 طن قمح .

وأوضح أن شون البنك الزراعى استقبلت حتى الآن 42024.027 طن قمح، وتوريد 41096.120 طن لصوامع شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، وتوريد 41539.257 لصوامع الشركة المصرية القابضة للصناعات الغذائية .

وأشار إلى أن هناك لجانا من المديرية متواجدة فى الصوامع والشون والهناجر لفحص القمح الوارد، وتحديد درجة النظافة والشوائب، والاستلام على أن يتم صرف مستحقات المزارعين أولا بأول.