شمال سيناء تواصل حملة التطهير والتعقيم لمواجهة كورونا.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

واصلت محافظة شمال سيناء حملة التطهير والتعقيم لمواجهة الموجة الثالثة لفيروس كورونا تحت رعاية المحافظ، والتى بدأت أول أمس تحت إشراف أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة ومعاونة رؤساء مجالس المدن ومديرى مديريات الخدمات والمصالح الحكومية .

وأعلن الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء فى بيان اليوم مشاركة ديوان عام المحافظة ومجالس المدن ومديريات الصحة والطب البيطرى والشباب والرياضة والإدارة العامة للتوطين فى الحملة التى انطلقت أول أمس وتستمر حتى انتهاء الأعمال فى تطهير الديوان العام للمحافظة ومجالس المدن ومديريات الخدمات والمصالح الحكومية من مستشفيات ووحدات صحية ومدارس ومراكز شباب ومكاتب البريد والبنوك وغيرها من المنشآت الى جانب الشوارع الرئيسية والفرعية لتشمل تطهير وتعقيم المنازل والمنشآت والمحال التجارية والصيدليات وغيرها .

وأعلن المحافظ عن الاستمرار في اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة الفيروس (الموجة الثالثة) طبقا لتوجيهات القيادة السياسية والتعليمات الصادرة .

ومن جانبه أشار أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة والمشرف على الحملة إلى توفير مواد التطهير من الكلور اللازم وتحديد مخصصات ودور كل جهة، ويتم تنفيذ خطة التطهير ومتابعة تنفيذها يوميا، حيث تم توفير الكلور اللازم، مؤكدا انتظام عمليات التطهير والتعقيم وفقا للخطة المحددة حيث قام اليوم مجلس مدينة العريش بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة طبقا لتوجيهات الدولة وتعليمات المحافظ ، وتم تطهير وتعقيم : شوارع : البوستة وشكرى القوتلى والمدارس و23 و26 يوليو وشارع الشباب والرياضة إلى جانب مبانى : مجلس المدينة وقصر الثقافة ومركز خدمة المواطنين بالمجلس ومديرية الشباب والرياضة والمبنى الإداري لجامعة العريش، وحديقة المالح وسوق السمك وميادين : النصر والرفاعى والساعة، والادارة التعليمية بضاحية السلام ومسجد شعث وسوق الضاحية ، وشوارع التظيم والادارة والجامعة والفيشاوى بضاحية السلام .. كما تم تعقيم ورش مبانى مناطق الخدمات بمعرفة رؤساء الاحياء ، وجارى استكمال الأعمال لتشمل جميع المصالح الحكومية بالعريش .



جانب من الحملة



حملة تعقيم