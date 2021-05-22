شكرا مصر.. شكرا للرئيس السيسي غدا بـ"اليوم السابع"

تنشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: العالم والعرب عن وقف إطلاق النار فى غزة: شكرا مصر.. شكرا للرئيس السيسى.

وأقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

العالم والعرب عن وقف إطلاق النار فى غزة: شكرا مصر.. شكرا للرئيس السيسى.. إشادات عربية ودولية متواصلة بدور القاهرة فى دخول التهدئة حيز التنفيذ بالأراضى الفلسطينية.. ومستشار فلسطينى سابق: شكرا على المواقف المشرفة

الأهلى يصعد لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا بعد تخطى صن داونز

الرئيس السيسى يؤكد أهمية إحياء مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين.. السيسى يلتقى وزير خارجية قبرص.. ويؤكد العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين البلدين.. وخريستودوليدس يعرب عن تقديره جهود الرئيس فى تهدئة الأوضاع بقطاع غزة

مصريات لا يعرفن المستحيل.. يرفعن شعار «البنت زى الولد والشغل مش عيب»

المحاور العلوية.. شرايين تربط شرق وغرب النيل بمحافظات الصعيد.. الحكومة تستعد لافتتاح 4 محاور علوية جديدة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس

كيف تحصن الجنيه أمام كورونا؟.. الإصلاح وتحرير سعر الصرف وانتهاء السوق السوداء عناصر الدعم

«الصحة» تنفى ظهور سلالة الفطر الأسود لكورونا فى مصر.. الدكتورة هالة زايد: اهتمام كبير من القيادة السياسية بأن تصبح مصر مركزا لتصنيع اللقاحات للدول الأفريقية

«التعليم»: امتحانات الشهادة الإعدادية فى موعدها.. اليوم.. انطلاق تجربة الامتحانات التجريبية الثانية لطلاب الثانوية العامة

السيسى: طموح مصر غير محدود فى تحقيق التطور الصناعى.. الرئيس يلتقى رئيس DMG. MORI الألمانية.. ويشدد على أهمية عملية توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا إلى مصر فى إطار الشراكة بين الجانبين

11 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلى من المزارعين حتى الآن.. الدولة تتحمل فرق سعر الفائدة فى «قروض المزارعين» بتكلفة 350 مليون جنيه سنويا

260 مليون جنيه اعتمادا إضافيا لـ«الصحة» فى إطار مواجهة كورونا.. «التخطيط»: تداعيات الجائحة أثبتت مدى أهمية وجود قطاع صحى فاعل وقوى ومتماسك

القوات المصرية المشاركة فى التدريب المشترك «حماة النيل» تصل السودان

وزير الإسكان: زيارتى لتنزانيا تجسد اهتمام مصر بتنفيذ سد جيوليوس نيريرى «الجزار» يترأس وفدا لمتابعة الموقف التنفيذى بالسد ومحطة الكهرباء.. ويؤكد: تكليفات واضحة من الرئيس السيسى للاهتمام بالمشروع