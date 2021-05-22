شرطة النقل والمواصلات تضبط 1338 قضية متنوعة خلال أسبوع

كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو ضيف

تمكنت شرطة النقل والمواصلات بوزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط (1338) قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض - أموال عامة – حيازة مواد مخدرة)، وضبط تشكيل عصابي ضم 5 متهمين ارتكبوا واقعة سرقة.

وتمكنت مباحث المصنفات من ضبط 216 قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، على النحو التالى: (159) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات ضبط خلالها (مقاهي تقوم بعرض مصنفات سمعية وبصرية “بالمخالفة للتعاقدات على الاستخدام المنزلي وليس التجاري" – عمالة بدون شهادة صحية - محال ألعاب إلكترونية “بدون ترخيص")، و57 قضية فى مجال جرائم المطبوعات ضبط خلالها (عدد من المكتبات والمطابع تعمل بدون ترخيص).

كما تمكنت شرطة المسطحات من ضبط 298 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابي مخالفة)، وضبط576 قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، 98 قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدي بالردم)، 80قضية فى مجال حماية الأراضي والثروة الزراعية، 58قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين 452لنش سياحي.