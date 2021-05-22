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شاطئ المندرة المجانى بالإسكندرية يستقبل المصطافين اليوم بعد قرار إعادة الفتح

السبت، 22 مايو 2021 07:15 ص
شاطئ المندرة المجانى بالإسكندرية يستقبل المصطافين اليوم بعد قرار إعادة الفتح شاطئ المندرة - أرشيفية
الإسكندرية - جاكلين منير

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أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، افتتاح شاطئ المندرة المجانى ليكون أول شاطئ مجانى يستقبل رواده، اليوم السبت، حيث قامت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بإعادة رسم خريطة الشواطئ بالمدينة، ويعتبر شاطئ المندرة من أكبر الشواطئ مساحة وأجودها رمالا بمنطقة كورنيش المدينة الممتد من أسوار قصر المنتزه حتى منطقة بحرى.

وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان لها إلى أن هذا الشاطئ يتضمن 3 بوابات ومساحات رملية كبيرة ومظلة ضخمة بطول 25 مترا وعرض 15 مترا، كما يتوافر بالشاطئ المعدات اللازمة من شماسى وكراسى وترابيزات، كما يتوافر أيضا بالشاطئ نقطة طبية ومكتب إدارة و2 دورة مياه وغرف خلع الملابس علاوة على 2 كافتريا تبيع بأسعار فى متناول الجميع.

ويشرف على الشاطئ مجموعة من المراقبين التابعين للإدارة المركزية للسياحة والمصايف وعدد كبير من عمال الشماسى والمنقذين والمسعفين.

ووجه اللواء الشريف الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بتكرار هذه التجربة حال نجاحها، شريطة تعاون المواطنين والتزامهم بتعليمات الشاطئ، خاصة الصادرة بشأن تطبيق الاجراءات الاحترازية.


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فتح الشواطئ

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شواطئ الاسكندريه

اليوم السابع بلس

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