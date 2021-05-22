سعر الحديد اليوم.. 14300-14600جنيه للطن تسليم أرض المصنع

كتب ــ أحمد حمادة

شهدت أسعار مواد البناء اليوم السبت 22-5-2021 استقرارا فى السوق المحلى وفقا لما أكدته الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية.

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن حركة السوق مستقرة حاليا سواء لحديد التسليح أو للاسمنت وذلك في ظل زيادة المعروض خاصة بالأسمنت نظرا لأنه يعتمد في إنتاجه على المكون المحلى، مشيرا إلى أن أسعار الأسمنت الأسود بين 675-800 جنيه سعر أرض المصنع و750-850 جنيها للمستهلك.

وأضاف الزيني في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أسعار الاسمنت الأبيض بين 2350-2450 جنيها تسليم أرض مصنع، والأسمنت المخلوط يتراوح بين 550-600 جنيه تسليم أرض مصنع، وأسعار الجبس بين 550 - 650 جنيها للطن أرض مصنع، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة والرمل يتراوح بين 60-100 جنيه للمتر.

وأشار الزينى إلى أن أسعار حديد التسليح تتراوح بين 14300-14600 جنيه للطن مضاف إليه 14٪ قيمة ضريبة القيمة المضافة، ويتراوح سعر المستهلك بين 14500-14800 جنيه للطن.