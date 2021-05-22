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سعد الحريرى: لن أشكل الحكومة وفقا لرغبة الرئيس ميشال عون أو أى فريق سياسى

السبت، 22 مايو 2021 02:34 م
سعد الحريرى: لن أشكل الحكومة وفقا لرغبة الرئيس ميشال عون أو أى فريق سياسى سعد الحريرى
كتب سمير حسنى

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شن سعد الحريرى، رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، هجوما لاذعا ضد الرئيس ميشال عون، متهما الأخير بامتلاك خبرة كبيرة فى تعطيل تشكيل الحكومات، مضيفا: "يريد تعديل وتغيير الدستور وتعطيل الحياة السياسية".

وشدد "الحريري" في كلمة أمام مجلس النواب اللبناني، لن أشكل الحكومة وفقا لرغبة الرئيس أو رغبة أي فريق سياسي، متابعا: "لن أشكل سوى حكومة أخصائيين غير حزبيين قادرين على وقف الانهيار في لبنان".

وأضاف: "طوال 7 اشهر نضع الرئيس المكلف أمام معادلة مستحيلة، إما أن تشكل الحكومة كما يريدها فريق رئيس الجمهورية السياسي منتحلا إرادة فخامته وزاعما أن لا مطلب له وإما لا حكومة.

 


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