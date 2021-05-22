"رى البحيرة" تواصل تطهير الترع والمصارف وصيانة محطات الصرف

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على المتابعة اليومية لحالة المصارف والمجارى المائية بنطاق المحافظة من حيث حاله التطهيرات ومناسيب المياه بها للحفاظ عليها من التلوث وكذا إزالة أى تعديات.

وأشار مجدى الشحات - وكيل وزارة الرى بالبحيرة أن المديرية خلال الأسبوع الماضى قامت بما يلى:-

- إزالة المخلفات من امام محطة زرقون ونطاق زرقون على مصرف اللوية وصاولة مصب مصرف جنابية زرقون الشرقى ومتابعة مناسيب المحطة وحالة الجسور بزمام هندسة صرف الرحمانية.

- محطة حلق الجمل والتطهير أمام الوحدات لضمان رفع كفاءة التشغيل للحفاظ على المناسيب فى الحدود الطبيعية والآمنة.

- تطهير محطة رفع الدلنجات والنطاق بعمال الصيانة بهندسة صرف الدلنجات.

- المرور على الرياح البحيرى وفم ترعة ساحل مرقص من الفم حتى ك 25 وترعة الأنصارية من الفم حتى النهاية والمرور على محطات خط البكوات والمشايخ وأبو جازية وكذلك المرور على ترعة بويط لمتابعة حالة الرى بها بالإضافة إلى المرور على ترعة الخزان ونهاية ترعة الجرن.

- اصلاح وحدة خلط وسيط الجنينه بهندسة دمنهور.

- استكمال أعمال نزع حشائش وتطهير ترعة ساحل.

- الإنتهاء من الحبس المقرر لمفيض ترعة المرج على فرع رشيد وذلك لاحلال وتجديد المفيض بهندسة شبراخيت.

- متابعة حالة الرى بترع الابعادية وعبد الحميد والصفاصيف وشغميم والشركة وحفص وابو دياب الاسفل والجندى وسوريال وبحر الاحكار الاسفل وج الخيرى وبحر الاحكار الأعلى ودنشال الغربى ومحطات الخلط الوسيط بنهاية ترعة أبو دياب الاسفل من مصرف الشريشرا بزمام هندسة رى دمنهور.

- إصلاح وحدة خلط وسيط سمخراط رقم 2 بهندسة الرحمانية بالإدارة العامة لرى غرب البحيرة وعمل صيانة للوحدة الثالثة بمعرفة القسم الميكانيكى بالإدارة والصيانة الوقائية بالبحيرة.

- جارى استلام محطة تروجه الجديدة بمعرفة مصلحه الميكانيكة.

- مناسيب محطة المالحة وأعمال التطهير ميكانيكا لمصرف أبو الزرازير ك 5000

- صيانة وتطهير امام الوحدات بهندستى صرف رشيد والمحمودية للمساهمة فى رفع كفاءة التشغيل للحفاظ على المناسيب مستقرة وفى الحدود الطبيعية والآمنة.

- أعمال تطهير ونزع حشائش مصرفى الداير وفرع البريه بزمام هندسة صرف ادكو.

- أعمال تجريف مصرف أسمانيا وأعمال تطهير مصارف نكلا العنب وجنابية الاصلاب وامتداد شبراخيت.

- تطهير مصرف الابراهيمية ك 1.500ومصرف ششت كيلو 8.00 بزمام هندسة ايتاى البارود.