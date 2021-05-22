رئيس اللجنة العلمية للتلقيح بتونس يؤكد: لقاح استرازينيكا آمن وفعال

تونس /أ ش أ/

أكد رئيس اللجنة العلمية للتلقيح وعضو اللجنة العلمية لمجابهة كورونا بتونس الدكتور رياض دغفوس، أن لقاح استرازينيكا فعال وآمن، وهو اللقاح الأكثر انتشارا فى العالم؛ حيث يجرى استعماله حاليا فى 148 دولة.

وقال دغفوس - فى تصريح صحفى اليوم السبت - إن أغلب الدراسات العالمية والمحلية أوضحت أن لقاح استرازينيكا لا يمثل أى خطر على صحة الملقحين.. مشيرا إلى أن الحالات التى ظهرت فيها أعراض جانبية هى حالات عددها ضئيل للغاية وتمثل قرابة حالة لكل مليون شخص لمن يفوق أعمارهم ال 60 عاما.

ودعا المواطنين إلى الإقبال على التلقيح دون أى تردد، مطمئنا بأن "تونس اختارت ألا تستعمل لقاحا تحوم حوله أى شكوك".