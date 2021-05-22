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حكاية طفل كفيف من كفر الشيخ حفظ القرآن الكريم فى سن التاسعة.. فيديو وصور

السبت، 22 مايو 2021 03:30 ص
حكاية طفل كفيف من كفر الشيخ حفظ القرآن الكريم فى سن التاسعة.. فيديو وصور محمد الطفل الكفيف ووالدته
كفر الشيخ - محمد سليمان

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تتعدد المواهب بين أطفال محافظة كفر الشيخ، ومن بينهم طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، بالصف الرابع الابتدائى بمدرسة النور للمكفوفين، حفظ القرآن الكريم فى سن التاسعة، وأصيب بكفف بصره.

وقال محمد خيرى عبدالحميد، الطفل الكفيف، إنه طالب بالصف الرابع الابتدائى، وحفظ القرآن الكريم وأتمه وهو فى التاسعة من عمره، يجيد عددا من القراءات، وبدأ يتعلم الموسيقى ويدرس الصوتيات ليجيد تلاوة القرآن الكريم.

وأضاف الطفل أن والده ووالدته شجعاه على حفظ القرآن الكريم، مضيفا أنه يتمنى أن يكون أستاذاً جامعيا، ويعلم الناس أسرار كتاب الله، وسنة نبيه صل الله عليه وسلم، مؤكداً أن لديه هوايات متعددة، ويشجع النادى الأهلى، ويتمنى من كل شخص كفيف أن يستغل ما وهبه الله من قدرات ومواهب أخرى لينميها، ويثبت قدرته التى وهبها الله له.

وقالت أمانى محمد وفا، معلمة دراسات، والدة محمد، إنه فى بداية مولد محمد كانت تشعر بالحزن عليه لفقد نجلها بصره، ولكن زوجها خفف عنها آلامها، وبعد أن حفظ محمد القرآن وأجاد عددا من المجالات كالخطابة والإلقاء وتأليف الأغانى، حمدت الله لأنه عوضها بمواهب متعددة.

وأضافت أمانى وفا أن بعض الأطباء قالوا إن بصر محمد سيعود له ما، وبالصبر والتحمل تتحقق إرادة الله، خاصة مع عدم وجود سبب عضوى يؤدى لكفف بصره فى حالة نادرة من نوعها، وتتمنى أن يجرى مجموعة من الأطباء المتخصصين الكشف الطبى على نجلها، ليتأكدوا من سلامة عينيه، ويتوصلوا لحل لهذه المشكلة.

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