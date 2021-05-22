حبس عاطل وزوجته لإلقائهما طفل الأخيرة بعد حملها سفاحا بترعة فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قرر المستشار محمد أبو خضرة رئيس النيابة العامة بمنوف بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار الدكتور سالم حجازى المحامى العام لنيابات المنوفية، تجديد حبس عاطل وزوجته لقتلهما نجل الثانية لحملها سفاحا أثناء تواجد المذكور فى السجن على ذمة قضية وإلقائه فى الترعة السرساوية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد بعثور أهالى سرس الليان على طفل عام ونصف بترعة السرساوية، على الفور تم نشر صور الطفل على مواقع التواصل الاجتماعى للتعرف عليه من قبل أهليته ومر يوما بعد الآخر ولم يستدل أحد على أيه بيانات.

تبين من خلال فريق البحث الجنائى برئاسة الرائد أحمد واصل رئيس مباحث قسم سرس الليان ، وأنه هناك شبه جنائية ، تم ضبط "ى .م "عاطل ، وزوجتة "م. م " ربة منزل ، وبسؤالهم تبين قيام الزوجة بالحمل سفاحا من أخر أثناء تواجد زوجها بالسجن على ذمة قضية ، وعقب خروجة قرروا التخلص من الولد لانه يعتبر وصمة عار قامو ورموه بترعة السرساوية ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.