جمصة تتجمل لاستقبال الوافدين بعد قرار فتح الشواطئ واتخاذ الإجراءات الاحترازية

الدقهلية شريف الديب

أكد اللواء ضياء الدين عبد الحميد رئيس مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، بأن شاطئ جمصة جاهز لاستقبال المصطافين، حيث تم تعيين منقذين للشاطئ، وتكثيف عمليات النظافة ومقاومة الذباب والناموس، وإجراء عمليات ترميم بطول الكورنيش، وتم التنبيه على أصحاب "الشماسي" بوضعها متراصة بشكل متباعد عن بعضها وتفصل بينها بضعة أمتار، وعدم السماح بدخول السيارات ، والتوك توك ، والدرجات النارية لحرم الشاطئ، أو علي الكورنيش والسير على طوله، مما يعرض المكان للتلوث ، وتدمير المنظر الجمالي بعيدا عن عادم السيارات والتلوث الضوضائي.

وأكد اللواء ضياء عبد الحميد، أنه تم توفير وسيله نقل لذوي الاحتياجات الخاصة من قبل مجلس المدينه لنقلهم الي الشاطئ، حيث تم تجهيز عدة أماكن لتكون نقاط تمركز للإسعاف وأماكن كمركز لتواجد الأطفال التائهين به، لحين تسليمهم لذويهم ، و تجهيز أبراج الإنقاذ بطول الشاطئ ، و صيانة دورات المياه وأماكن الاستحمام.

وصرح حماده الوكيل مدير اداره الشاطئ بأن شواطئ جمصه هذا المواسم تشهد طفرة من الجمال والتنسيق، وسيكون لها طابع خاص من حيث جمال الكورنيش وعمل نافورات بطول الكورنيش وكافه الخدمات المقدمة من إدارة الشاطئ ،من حيث وجود رجال الإنقاذ المكلفون بحراسة وحماية المصطافين من الغرق ، حيث انتهت إداره الشاطئ من تجهيز جميع الشواطئ، ووضع اللوحات الإرشادية ونشر رجل إنقاذ على الشواطئ بعد إجراءات رفع كفاءة الشاطئ.



جمصة تتجمل لاستقبال الوافدين



جمصة تتجمل لاستقبال الوافدين



جمصة تتجمل لاستقبال الوافدين



جمصة تتجمل لاستقبال الوافدين



جمصة تتجمل لاستقبال الوافدين